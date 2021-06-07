В Барнауле мальчик получил травмы, играя в фонтане

На месте ЧП работают медики и правоохранители Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в понедельник, 7 июня, мальчик купался в фонтане на площади Мира и провалился в яму, где раньше были решетки. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

– Он упал в эту яму и получил травмы, – рассказал один из очевидцев происшествия.

Официальных сообщений о произошедшем еще не поступало. На месте ЧП работают медики и правоохранители.

Напомним, в Барнауле правоохранители расследуют дело после ЧП на батуте, где пострадали две 4-летние девочки. 30 мая батут внезапно поднялся в воздух, в результате чего детей выбросило на трамвайные пути.