В Барнауле дети скинули пятилитровку на голову ребенка: мальчик в больнице

С места ЧП ребенка увезли на "скорой" Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 2 июня в Барнауле вновь произошло ЧП с участием несовершеннолетних. На этот раз дети скинули с многоэтажки на голову ребенка пятилитровую бутылку воды. Сейчас пострадавший школьник находится в больнице.

- Инцидент произошел по адресу Взлетная, 3. Мальчика увезли на скорой, во дворе работает полиция. Уточняется, что пострадавший учится в четвертом классе, - рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

В комментариях пишут, что пару недель назад прохожие уже видели, как дети «развлекаются» подобным образом. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления следкома, и на этот раз 10-летние школьники решили «поиграть». Двое сбрасывали неполную пятилитровую бутылку с балкона общего пользования 15-этажки, а еще двое стояли снизу и смотрели, чтобы она ни на кого не упала. Но, по всей видимости, в какой-то момент один из ребят потерял бдительность, и бутылка попала ему прямо в голову.

- По данному факту зарегистрированы материалы проверки. Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, но пока что он останется под присмотром врачей, - пояснила помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ, старший лейтенант юстиции Елена Коновалова.

Напомним, в последнее время в Барнауле произошло несколько ЧП с детьми: надругательство подростками над 11-летней школьницей, инцидент с батутом, в котором пострадали двое малышей, падение пятилетней девочки из окна квартиры.

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