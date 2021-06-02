В Барнауле из окна второго этажа выпала 5-летняя девочка

СК ведет проверку. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле из окна квартиры на Шукшина, 15 выпала 5-летняя девочка. ЧП произошло 1 июня, сейчас она в тяжелом состоянии в больнице, вчера ей сделали операцию. Об этом сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

- Пока 22-летняя мать наводила суету на кухне, сожитель в другой комнате давил диван, девочка, залезла на подоконник и, опершись на сетку, полетела вместе с ней головой вниз, - пишет канал.

Мать, услышав грохот, забежала в спальню, увидела, что окно открыто и, нет москитной сетки, а потом увидела, что ребёнок лежит на асфальте. Сожитель тут же вызвал скорую. Девчушку незамедлительно увезли в больничку с диагнозом ушиб головного мозга, кома. Сейчас она находится в реанимации.

Факт подтвердили в региональном следственном комитет, сейчас ведется доследственная проверка.