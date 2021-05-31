14-летней школьнице из Барнаула предъявили обвинение за надругательство над младшеклассницей

Помимо этого, расследуется уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации Алтайского края и города Барнаула. Фото: Олег УКЛАДОВ

Следственный комитет предъявил обвинение барнаульской 14-летней школьнице за надругательство над старшеклассницей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего.

– По данным следствия, днем 23 мая 2021 года 14-летняя жительница города Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов краевого центра, причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Все противоправные действия были зафиксированы на камеру мобильного телефона. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщают в пресс-службе Следккома РФ.

Помимо этого, расследуется уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации Алтайского края и города Барнаула. Следователи проводят обыски в кабинетах чиновников. Также сообщается, что власти Барнаула решили снести здание, в котором было совершено это жестокое преступление.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 мая 14-летняя ученица барнаульской школы и несколько ее сверстников в заброшенном доме, избила, а затем изнасиловала младшеклассницу бутылкой. Все произошедшее сняли на телефон и разместили в соцсетях.

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