На Алтае объявлен сбор пожертвований пострадавшей от насилия девочке

Поступившие средства в полном объеме будут направлены на реабилитацию ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайское краевое отделение Российского детского фонда объявило сбор пожертвований, пострадавшей от насилия несовершеннолетней школьницы из Барнаула.

С призывом к общественности принять активное участие в акции обратилась председатель благотворительной организации Оксана Овчинникова:

«Уважаемые жители Барнаула, Алтайского края, других регионов страны! 23 мая 2021года в Барнауле произошла трагедия: одиннадцатилетняя девочка подверглась издевательствам со стороны учениц школы. Больно и страшно, что это преступление совершили дети.

Моей дочери тоже 11 лет. Сложно представить, что чувствует переживший насилие ребенок. Хватит ли у нее физических и душевных сил перенести трагедию, вернуться к нормальной жизни, обрести спокойствие и веру в людей? Нам стало известно, что девочка воспитывается в неполной малообеспеченной семье, средств не хватает на самое необходимое.

Алтайское краевое отделение Российского детского фонда открыло сбор денежных пожертвований. Поступившие средства в полном объеме будут направлены на реабилитацию ребенка. Надеемся, что наш совместный вклад даст возможность девочке почувствовать, что она не одна, ее страдания болью отозвались в наших сердцах, а совершенное преступление вызвало негодование и протест по отношению к обидчикам».

Благотворительные пожертвования можно перечислить по реквизитам Алтайского краевого отделения Российского детского фонда:

ИНН 2225018635, КПП 222501001, р/с 40703810002140010252,

к/с 30101810200000000604, БИК 040173604

Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул

С обязательной пометкой #ПомощьРядом или через систему Онлайн-Сбербанк на социальный номер +7 (983) 393 83 84 (оформлен на Оксану Николаевну О.)

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