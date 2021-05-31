Дети пострадали на батуте в Барнауле.

Владельца батута, на котором пострадали дети в Барнауле, задержали в аэропорту Толмачево. Его встретили по прилете, опросили, вручили обязательство о явке к следователю и отпустили. Мужчина проживает в Краснодарском крае. После происшествия он вылетел оттуда в Новосибирск и далее собирался ехать в Барнаул, чтобы предоставить следствию документы. Фактически бизнесом руководила его мать.

В настоящее время он уже приехал в Барнаул. Владелец батута находится на свободе. Как рассказали в следственном комитете, вопрос избрания меры пресечения в отношении него пока не решен.

- Никто на него наручники не надевал, его допросили в рамках расследования уголовного дела, - рассказали в ведомстве.

Напомним, 30 мая в Барнауле опрокинулся батут, в результате пострадали две девочки. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения: батут ветром подняло в воздух, отнесло к трамвайным путям и в этот момент с аттракциона упали двое детей. Еще двое успели выпрыгнуть. Очевидцы пытались удержать батут, но не смогли.

По данным Минздрава, медицинская помощь понадобилась двум 4-летним девочкам. Детей увезли в больницу, где диагностировали черепно-мозговые закрытые травмы и переломы. Одна из малышек подключена к аппарату ИВЛ.

Как ранее сообщал телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», владелец батута - местный 29-летний ИП-шник. Он организовал фирму детских развлечений в виде батутов и прочих аттракционов в разных частях города. Один из его батутов находился возле ТЦ «Район», расположенный на улице Попова, 70Д.

Делами управляла мать предпринимателя на основании доверенности. Контролером работала 28-летняя девушка, в ее обязанности входила установка батута и его фиксация стропами к площадке, на которой он установлен. А вот за надежностью фиксации стропами должна была следить хозяйка аттракциона.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). К ответственности могут привлечь предпринимательницу и ее сына. Самое суровое, что им грозит, согласно санкции статьи, лишение свободы на срок до шести лет.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о халатности в отношении контролирующих органов, который должны были следить за соблюдением норм при организации аттракциона.

Это не первый случай в Барнауле, когда травмируются дети. Буквально на днях рядом с гипер-маркетом Алтай, прыгая на батуте, пострадал ребенок, у него компрессионный перелом позвоночника. Сейчас суд рассматривает уголовное дело в отношении директора Магис-спорта Владимира Гордейчика в связи с тем, что несколько детей получили травмы, занимаясь в батутном центре.

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