СК возбудил уголовное дело после надругательства над 11-летней школьницей в Барнауле

ЧП произошло 23 мая. Фото: Олег УКЛАДОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома. Как сообщалось ранее, в краевой столице девочки-подростки сняли издевательства над ребенком на видео, а после отправили ролик матери. ЧП произошло 23 мая.

– По данным следствия, днем 23 мая, 14-летняя жительница города Барнаула находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов краевого центра причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Все противоправные действия были зафиксированы на камеру телефон, – рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Дело заведено по п. «б» ч. 4 статьи 132 УК РФ.На данный момент подозреваемая задержана. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.