Всего в Алтайском крае за первые 3 месяц этого года зарегистрировано 9,5 тыс. преступлений. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Алтайский край оказался в лидерах криминального рейтинга по взяткам. Регион занял 10 место по числу уголовных дел по статье 290 УК РФ (получение взятки), направленных в суд в первые три месяца 2021 года. Информация опубликована на портале правовой статистики.

Коррупция

Всего за этот период было зарегистрировано 29 преступлений - это почти половина от общего числа преступлений прошлого года. Это еще не самый плохой показатель. Например, в соседней Кемеровской области за этот период зарегистрировано всего 9 преступлений по этой статье, а в Новосибирской – 21 преступление.

Преступления коррупционной направленности отличаются высокой латентностью. При этом деяния квалифицируются и по другим статьям, например, о присвоении или мошенничестве. В прошлом году региональный СК направил в суд 116 уголовных дел в отношении 118 лиц по фактам коррупции. В 2019 году в суд ушло 140 уголовных дел в отношении 141 лица.

Одними из самых громких дел, о которых сообщал краевой следственный комитет в этом году, стало дело бывшего замглавы Минстроя Алтайского края Андрея Голубцова. Его обвинили в получении взяток почти 2,5 млн рублей в период с 2016 по 2019 год. По одному из эпизодов он получил 400 тысяч рублей за заключение с одной из фирм госконтракта на поставку семи неликвидных квартир для детей-сирот в селе Лесном Бийского района.

В другом уголовном деле фигурировал бывший исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности барнаульской полиции. Один из предпринимателей, у которого полицейские изъяли деньги и вещи в рамках уголовного дела, обратился к полицейскому, чтобы решить вопрос. За взятку в размере 250 тысяч рублей полицейский пообещал разобраться.

К слову сказать, это не единственные коррупционные дела в Алтайском крае. Так, бывший представитель губернатора и правительства региона в АКЗС Стелла Штань сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Она оказалась замешана в истории скандального детского сада «Хэппи Бэйби». По данным следствия, Штань причастна к хищению 14 млн рублей бюджетных денег.

Смертельный мордобой

Еще одна категория преступлений, по которым Алтайский край занимает 11 место среди регионов – это причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4, ст. 111 УК РФ). С начала года в суд направили 25 уголовных дел. По итогом прошлого года мы оказались на 12 месте. А одно из самых громких дел – это драка на Старом базаре, в ходе которой погиб 40-летний Павел Рохлов. В его смерти обвинили экс-боксера Михаила Старцева, который со спины ударил мужчину кулаком в голову. В основном такие преступления совершаются при употреблении спиртного.

Общая статистика

Всего в Алтайском крае за первые 3 месяц этого года зарегистрировано 9,5 тыс. преступлений. Это на 8,5% больше по отношению к такому же периоду прошлого года. Среди регионов мы занимаем 16 место.

В основном преступления совершают мужчины, которые закончили только школу или профессиональное учебное заведение. Лишь 5,2% процента всех преступников имеют высшее образование.