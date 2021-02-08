Дело рассмотрят в Барнауле. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Дело о взяточничестве против экс-замминистра ЖКХ Алтайского края направили в суд. Ему должны вручить обвинительное заключение, после этого материалы направят в Центральный районный суд Барнаула.

Андрею Голубцову в рамках уголовного дела по п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) вменяют два эпизода на 2,4 млн рублей. По версии следствия, чиновник получил взятки в 2016 – 2019 годах.

Как сообщает краевая прокуратура, за вознаграждение он обеспечил заключение с организацией госконтракта на поставку семи неликвидных квартир в с. Лесном Бийского района. Жилье застройщик долго не мог продать по рыночной стоимости в связи с низким спросом. Квартиры были приобретены государством в маневренный фонд за более чем 6 млн руб. для дальнейшей передачи детям- сиротам.

У следствия также есть данные, что Голубцов помог фирме заключить контракты на ремонт коммунальной инфраструктуры в Змеиногорске на сумму 62 млн рублей.