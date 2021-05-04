В двух районах Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения ветхих домов

Всего в опасный список попали восемь зданий Фото: Олег УКЛАДОВ

В Индустриальном и Железнодорожном районах Барнаула ввели режим повышенной готовности. Поводом для такого решения стала угроза обрушения аварийных домов. Всего в опасный список попали восемь зданий.

Соответствующие документы опубликовали на сайте мэрии. Так, в Индустриальном районе особый режим ввели из-за состояния дома по улице Жданова,17 во Власихе. Зоной возможной чрезвычайной ситуации обозначена территория вокруг объекта. Здание признано аварийным в апреле 2016 года.

А вот в Железнодорожном районе ситуация еще хуже. Так, опасность обрушения возникла на восьми жилых объектах по следующим адресам:

- ул. Советской Армии, 64;

- ул. Матросова, 197;

- ул. Витебская, 16;

- ул. Рылеева, 5;

- ул. Смирнова, 5;

- ул. Северо-Западная, 11;

- ул. Ярных, 50;

- ул. Юрина, 137.

Чиновникам поручено в кратчайшие сроки организовать пункты временного содержания, если потребуется эвакуировать и размещать жильцов опасных домов.

Напомним, в начале апреля в Барнауле произошло обрушение сразу двух домов – на 1-ой Западной,51 и Советской Армии, 54. Оба были признаны аварийными еще несколько лет назад, но расселение затянулось. В связи с этим алтайские следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

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