Обрушение в доме в Барнауле 5 апреля 2021: как выглядит дом после обвала кирпичей

Фасадная балка рухнула возле одного из подъездов Фото: Олег УКЛАДОВ

Обрушение в доме в Барнауле 5 апреля 2021 года чудом обошлось без жертв: фасадная балка рухнула прямо возле одного из подъездов, завалив дверь кучей кирпичей. Как выглядит аварийная двухэтажка сейчас – в фоторепортаже «Комсомолки».

Фасадная балка рухнула возле одного из подъездов Фото: Олег УКЛАДОВ

Фасадная балка рухнула возле одного из подъездов Фото: Олег УКЛАДОВ

Ранее стало известно, что в 21:20 5 апреля спасателям сообщили об угрозе обрушения. На место сразу же выдвинулись силы МЧС, полиция и медики. Жильцов экстренно эвакуировали.

Фасадная балка рухнула возле одного из подъездов Фото: Олег УКЛАДОВ

- В доме три подъезда. Над одним из них как раз и рухнула балка, а за ней и кирпичи повалились. Говорят, что тех, кто жил в этом подъезде, эвакуировали через одну из квартир на первом этаже, жители двух других подъездов вышли самостоятельно, - сообщил наш корреспондент.

Всего в двухэтажке проживали 55 человек: большая часть из них разместились у родственников, еще четыре жильца сейчас находятся в пункте временного размещения на улице Тимуровской,23, и столько же, включая двоих детей, размещены в Краевом кризисном центре для женщин.

Фасадная балка рухнула возле одного из подъездов Фото: Олег УКЛАДОВ

Фасадная балка рухнула возле одного из подъездов Фото: Олег УКЛАДОВ

На месте до сих пор дежурят полицейские и представители администрации. С утра некоторые жильцы вернулись, чтобы забрать необходимые вещи и документы из квартир. Как сообщает наш корреспондент, им не препятствуют.

Фасадная балка рухнула возле одного из подъездов Фото: Олег УКЛАДОВ

- В настоящее время следователями СК проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.Также на месте ЧП работали следователи. По данным следственного управления по Алтайскому краю, было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Фасадная балка рухнула возле одного из подъездов Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, дом признали аварийным еще в 2019 году. По поручению главы Барнаула Вячеслава Франка утром в доме еще раз обследуют все конструкции. На время работ отключили электричество и газоснабжение. Также в зону отключения газа попали еще 25 домов. Газпром обещает завершить работы по подключению жителей многоквартирных домов в течение суток.

Фасадная балка рухнула возле одного из подъездов Фото: Олег УКЛАДОВ

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