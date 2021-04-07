В Барнауле еще в одном аварийном доме рухнула часть стены

ЧП произошло 7 апреля в 13:20 Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В среду, 7 апреля, в Барнауле обрушилась кирпичная кладка наружной стены жилого дома на улице Советской Армии,54. 23 жильцов оперативно эвакуировали, сообщает пресс-служба мэрии города

ЧП произошло в 13:20, пострадавших нет. Для эвакуированных жильцов подготовили пункт временного размещения на базе Детско-юношеской спортивной школы № 6 Барнаула.

Аварийный дом Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Известно, что дом постройки 1954 года. Его признали аварийным в 2013 году. Всего внутри 31 квартира, где живут 64 человека.

На место аварии выехали сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, комитета коммунального хозяйства города Барнаула. Также там находятся представители администрации города.

В мэрии добавили, что 3 апреля представители компании «Земстройпроект» с участием сотрудников администрации района, полицейских и работников ЖКХ проверили здание.

– В связи с тем, что дом находится в аварийном состоянии, его жителям вручены уведомления о возможности их переселения в маневренный фонд, – сообщили в горадминистрации.

Ожидается, что в 15 часов на место ЧП приедут специалисты, которые обследуют дом и дадут заключение, можно ли проживать там дальше.

Аварийный дом Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Напомним, ранее мы сообщали, что 5 апреля в Барнауле фасадная балка рухнула прямо возле одного из подъездов дома на улице 1-я Западная,51 , завалив дверь кучей кирпичей. Жильцов эвакуировали, пострадавших нет. Всего в двухэтажке проживали 55 человек: большая часть из них разместились у родственников, еще четыре жильца сейчас находятся в пункте временного размещения на улице Тимуровской,23, и столько же, включая двоих детей, размещены в Краевом кризисном центре для женщин. Правоохранители возбудили уголовное дело. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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