«Не убило, и то хорошо». Жизнь в «карточных» домах Барнаула все больше напоминает русскую рулетку

7 апреля обрушилась кирпичная кладка дома по ул. Советской Армии, 54 Фото: Олег УКЛАДОВ

На Потоке в краевой столице - поток обрушений. Около сотни человек на этой неделе были в срочном порядке эвакуированы. «Миной», уставшей тикать, стали их собственные ветхие дома.

Треск и грохот

5 апреля раздался треск в доме по адресу 1-я Западная, 51. В доме начала проседать фасадная балка. Людей спасали через окна, снимали со второго этажа с помощью подъемника.

Через сутки, 7 апреля обрушилась кирпичная кладка дома по ул. Советской Армии, 54. И снова была эвакуация.

Оба обветшалых дома–старичка признаны аварийными. «Развалюха» на 1-й Западной по плану должна быть расселена в феврале этого года, но в итоге дождались опасного грохота кирпичей. Неприглядная двухэтажка на Советской армии признана аварийной еще в 2013 году, расселение все откладывают.

5 апреля раздался треск в доме по адресу 1-я Западная, 51 Фото: Олег УКЛАДОВ

Временные пристанища

Вокруг двойного ЧП в эти дни традиционный ажиотаж, комиссии, совещания, следственные проверки, организация пунктов временного размещения (ПВР). Чиновники посетили один из таких пунктов, где раскладушки застелены бельем в полутора метрах друг от друга.

Пункт временного размещения Фото: Олег УКЛАДОВ

8 апреля в ПВР оставалось четыре человека, в том числе ребенок. Об этом « Комсомолке» рассказали в пресс-службе муниципалитета. Еще четыре семьи на данный момент решили временно переехать в помещения маневренного фонда на улице Силикатной, 7.

Фото этого «пристанища» мэрия для наглядности опубликовала на своем сайте. Это не хоромы, мебели нет, но выглядят комнаты не обшарпанно, есть плита, туалет и маленькая ванна.

Маневренный фонд Фото: пресс-службы администрации Барнаула

- Таких отремонтированных помещений в доме на Силикатной – тринадцать, сейчас свободных осталось только девять, - рассказали «КП» в городской администрации

Глава Барнаула Вячеслав Франк дал поручение комитету ЖКХ проработать вопросы ускорения сроков расселения жильцов и увеличения объемов городского маневренного фонда.

Среди мер поддержки, которая предлагается жильцам, есть и возможность получить компенсацию за аренду жилья.

Граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, могут официально снять квартиру, и администрация будет перечислять арендодателю компенсацию.

- Это будет 95 процентов от стоимости аренды, - пояснили в пресс-службе. - За однокомнатную администрация оплачивает до 10 тысяч рублей, двухкомнатную - до 12 тысяч рублей, трехкомнатную - до 15 тысяч рублей.

Гибель под завалами

- Нас пока приютили знакомые, - поделилась с «КП» Елена, одна из эвакуированных. - О маневренном столько плохого наслушалась, но если даже в отремонтированные эти комнаты гостиничного типа заедешь, то, говорят, потом задержишься там надолго…

- Не убило, и то хорошо, - вздохнула женщина. – Хорошо помним, как на Эмилии Алексеевой люди под завалами погибли.

Обрушение дома на ул. Э. Алексеевой Фото: из архива КП

Напомним, что в 2013 м году стена 16-квартирного дома обрушилась, похоронив под собой двух жильцов. Тогда грохот и волна черной пыли, окутали улицу. Когда пыль улеглась, предстала страшная картина изуродованного дома — с разваленными детскими кроватками, повисшими останками кухонь…

Бывшая жительница того дома Татьяна Алексеевна до сих пор не может забыть тот кошмар .

- Я сидела у соседки, когда сверху раздался треск, - вспоминает женщина. - Крикнула: «Люда, трещит!» Тут начал валиться потолок, внучку соседки маленькую я успела вытолкнуть, а Людмила там осталась, насмерть придавило…

В тот момент также были комиссии, расследования, расселения. Так и продолжается от трагедии до трагедии...

«Дыра на дыре»

- Проблема старого жилья с каждым годом все актуальнее, - говорит Константин Емешин, член Общественной палаты Барнаула. - Существует федеральная программа расселения из ветхого жилья. Она выполняется, но каждый раз выставляются какие-то препоны для признания домов аварийными. Усложняется процедура оформления, вводятся ограничения. Вот, к примеру, решили, что сначала будут расселять дома, которые до такого-то года были признаны аварийными. А кто не подсуетился до этого, хоть дом и рассыпается, пусть ждут.

Еще я столкнулся с тем, что иногда в угоду интересам строителей смещается эта очередность. У Нового рынка, например, строителям требовалась площадка. Они хотели снести стоящие там дома, но средств своих, чтобы выкупить квартиры для людей, не хватало. И они добились того, чтобы эти дома признали аварийными и переселили жильцов за бюджетные деньги. В итоге какой-то опасный дом на Потоке отодвинули. Были вообще беспрецедентные случаи, когда из ветхих домов переселяли в более худшие условия! С этим столкнулись в Бийске. Начали разбираться, это был строй-заказ. А система строй-заказов опять же нечеткая, потому что есть требование отдать стройку строителям, которые дешевле сделают. Одним словом, в этом вопросе дыра на дыре…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обрушение в доме в Барнауле 5 апреля 2021: как выглядит дом после обвала кирпичей

Обрушение в доме в Барнауле 5 апреля 2021 года чудом обошлось без жертв: фасадная балка рухнула прямо возле одного из подъездов, завалив дверь кучей кирпичей. Как выглядит аварийная двухэтажка сейчас – в фоторепортаже «Комсомолки» (подробнее)