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Звезды7 апреля 2021 12:21

«В первую очередь, я – жена»: чем сейчас занимается певица Ирина Ортман

На днях у российской артистки из Барнаула вышел клип на песню
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Сейчас певица продолжает писать песни. Программа "Историс. На гребне волны", Москва 24. Скриншот видео.

Сейчас певица продолжает писать песни. Программа "Историс. На гребне волны", Москва 24. Скриншот видео.

Вчера, 6 апреля, российская певица из Барнаула Ирина Ортман выпустила музыкальный клип. В свое время наша землячка дошла до финала популярного телепроекта «Фабрика звезд», была в составе известной группы «Тутси», а с 2010 выступает сольно. Как сейчас выглядит и чем живет артистка – в материале «Комсомолки».

Ирина Ортман родом из Семипалатинска, но с нашим городом её многое связывает, ведь именно здесь, на Алтае, она провела свое детство и впоследствии училась в Барнаульском музыкальном училище.

Сейчас певица продолжает писать песни. После выхода из группы «Тутси», в которой она выступала вместе с Лесей Ярославской, Настей Крайновой и Машей Вебер, она выпустила больше 20 произведений, последнее из них под названием «Самый лучший парень», вышло в этом году. Накануне в сети появился и клип на эту песню.

- Эта работа была сделана исключительно по любви и командой единомышленников! Видео не имело больших бюджетов и все ребята работали за творческую идею! Я хочу поблагодарить каждого, кто поучаствовал в этом процессе, - поделилась с подписчиками певица.

Судя по инстаграму, Ирина является одним из сотни экспертов в музыкальном шоу «Ну-ка все вместе» на канале «Россия». Исполнительница, кстати, регулярно появляется на телеэкране. Так, в апрельском выпуске программы «Москва24» «Историс. На гребне волны» она рассказала о том, чем занимается в последнее время.

- В первую очередь я – жена, а потом уже певица. Активно занимаюсь творчеством, в прошлом году у меня было яркое событие – выход двух сольных альбомов, двух клипов. С концертной деятельностью, к сожалению, было все печально, - рассказала Ирина в интервью.

Что касается личной жизни, то в 2016 году артистка вышла замуж за сотрудника спецслужб Романа Бабкина. Пара очень счастлива в браке. По словам певицы, самое главное в отношениях – доверие.

- Если есть какая-то червоточинка, то это все может быть ненадолго. Я этот момент пережила, стала мудрее. И теперь в нашей семье исключительно доверие и любовь, - отметила она.

В доме у певицы живут две породистые собаки, их снимки часто появляются на её странице в инстаграме. Поначалу, рассказала исполнительница, с ними были жуткие проблемы – одна из собак не принимала другую, сильно ревновала. Все, как у детей! Но сейчас животные отлично ладят друг с другом, и муж Ирины даже подумывает завести третью собаку.

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