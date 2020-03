Танцор из Алтайского края снялся в клипе группы Little Big для конкурса «Евровидение»

Вечером 12 марта группа Little Big представила свой клип на песню Uno, которую они планируют исполнить на музыкальном конкурсе «Евровидение». Помимо основных участников группы в клипе участвуют солист The Hatters Юрия Музыченко, участница группировки «Ленинград» Флорида Чантурия и танцор в стиле vogue, уроженец Заринска Дмитрий Красилов.

Видео опубликовали на официальном канале конкурса. Судя по комментариям, песня россиянам нравится. Многие вспомнили «зажигательного толстячка с Алтая», а кто-то даже считает, что Дмитрий главный в этом клипе, и если взять его на конкурс, шансы победить «взлетят до небес».

В клипе Дмитрий танцует в своем стиле. Периодически камера переводит фокус с группы на него. А после того, как песня заканчивается, остается один в пустом зале, озирается по сторонам и сбивает стойки микрофонов.

