Танцор из Алтайского края снялся в клипе группы Little Big для конкурса «Евровидение»
Вечером 12 марта группа Little Big представила свой клип на песню Uno, которую они планируют исполнить на музыкальном конкурсе «Евровидение». Помимо основных участников группы в клипе участвуют солист The Hatters Юрия Музыченко, участница группировки «Ленинград» Флорида Чантурия и танцор в стиле vogue, уроженец Заринска Дмитрий Красилов.
Видео опубликовали на официальном канале конкурса. Судя по комментариям, песня россиянам нравится. Многие вспомнили «зажигательного толстячка с Алтая», а кто-то даже считает, что Дмитрий главный в этом клипе, и если взять его на конкурс, шансы победить «взлетят до небес».
В клипе Дмитрий танцует в своем стиле. Периодически камера переводит фокус с группы на него. А после того, как песня заканчивается, остается один в пустом зале, озирается по сторонам и сбивает стойки микрофонов.
Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020.Little Big will represent Russia at the Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam with the song Uno. - Read more about Little Big here: https://eurovision.tv/participant/little-big Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/eurovision Follow us on Twitter: https://twitter.com/Eurovision Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/EurovisionSongContest/
25-летний Дмитрий Красилов был участником шоу «Танцы» на ТНТ. Он покорил всех зажигательной пляской в стиле vogue, сыграв на контрасте со своей интересной внешностью. Когда его спросили, какой дом этого стиля он представляет, Дмитрий ответил: «Заринский Дом Культуры и Вога». На шоу его прозвали «центнером харизмы».
«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU