2020-03-13T07:33:36+03:00
Общество

Танцор из Алтайского края снялся в клипе группы Little Big для конкурса «Евровидение»

Дмитрий весьма органично смотрится на видео
Анастасия Корягина
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Дмитрий Красилов. Фото: скриншот видео канала Eurovision Song Contest на YouTubeДмитрий Красилов. Фото: скриншот видео канала Eurovision Song Contest на YouTube
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Вечером 12 марта группа Little Big представила свой клип на песню Uno, которую они планируют исполнить на музыкальном конкурсе «Евровидение». Помимо основных участников группы в клипе участвуют солист The Hatters Юрия Музыченко, участница группировки «Ленинград» Флорида Чантурия и танцор в стиле vogue, уроженец Заринска Дмитрий Красилов.

Видео опубликовали на официальном канале конкурса. Судя по комментариям, песня россиянам нравится. Многие вспомнили «зажигательного толстячка с Алтая», а кто-то даже считает, что Дмитрий главный в этом клипе, и если взять его на конкурс, шансы победить «взлетят до небес».

В клипе Дмитрий танцует в своем стиле. Периодически камера переводит фокус с группы на него. А после того, как песня заканчивается, остается один в пустом зале, озирается по сторонам и сбивает стойки микрофонов.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020.Little Big will represent Russia at the Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam with the song Uno. - Read more about Little Big here: https://eurovision.tv/participant/little-big Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/eurovision Follow us on Twitter: https://twitter.com/Eurovision Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/EurovisionSongContest/

25-летний Дмитрий Красилов был участником шоу «Танцы» на ТНТ. Он покорил всех зажигательной пляской в стиле vogue, сыграв на контрасте со своей интересной внешностью. Когда его спросили, какой дом этого стиля он представляет, Дмитрий ответил: «Заринский Дом Культуры и Вога». На шоу его прозвали «центнером харизмы».

«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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