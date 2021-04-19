В Барнауле из колонии сбежал осужденный по кличке "Чистый"

Сбежавший осужденный.

В Барнауле из колонии 18 апреля сбежал осужденный, он отбывал наказание за кражу. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

- С территории ЛИУ-1 (лечебно-исправительное учреждение) 18 апреля пропал заключенный - Евгений Чистяков, 25 лет, - сообщает канал.

В краевом УФСИН факт подтвердили. Известно, что осужденный отбывал наказание за кражу. Он был осужден по ч.2 ст. 158 УК РФ на 2 года 8 месяцев в январе 2019 года. Он относился к категории так называемых «расконвойных», то есть мог свободно передвигаться по территории – по типу колонии-поселения. Во время очередной проверки, выяснилось, что он отсутствует.

Приметы разыскиваемого мужчины: рост 186 см, на кистях татуировки. Последний раз его видели в районе улицы Энтузиастов. Сейчас его разыскивает оперативники. Жителей, имеющих информацию о его местонахождении, просят сообщить об этом в полиции.

Не исключено, что после поимки, осужденному заменят вид наказания на более строгий.

В начале марта краевой УФИН сообщал, что в 2020 году в розыске оказывались 40 осужденных – это те, кто нарушал «домашний арест». Им изменили меру пресечения на заключение под стражу.

Как позже прокомментировали в УФСИН, беглый преступник задержан.

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