На Алтае ищут опасного беглеца - бывшего спецназовца и бандита

Бывший спецназовец ГРУ Валерий Вобликов

На Алтае и в соседних регионах объявлен поиск бывшего спецназовца ГРУ Генштаба, лидера бандитской группировки 50-летнего Валерия Вобликова. Сразу после того, как 5 марта Алтайский краевой суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии особого режима, рецидивист сбежал вместе с браслетом слежения. И это уже не первый дерзкий побег.

Криминальная биография алтайского преступника остросюжетна. Первый раз лидер преступной группировки бежал от правосудия в 2005-м году. Во время этапировании Вобликов попросился в туалет и буквально тут же разметал и разоружил охрану.

Погуляв два месяца, беглец снова оказался в камере. Однако вскоре снова эффектно сбежал. Так хитроумно, что в УФСИН об этом до сих пор вспоминают не без восхищения. По инструкции мужа Елена Вобликова изготовила поддельное постановление суда о назначении общественным защитником Дмитрия Вобликова - брата Валерия. С этой «ксивой» Дмитрий, очень похожий на родственника, пришел в СИЗО, и …остался там вместо брата. А старший спокойно вышел из здания, забрав документы Дмитрия на КПП. Подмену заметил позже один из надзирателей, но к этому времени криминального супермена и след простыл. Жена ждала джентльмена удачи в Новосибирске.

Ориентировка на Валерия Вобликова

«При всей своей жестокости Вобликов любит свою жену Елену и сыновей, - сообщалось в одной из заметок тех лет. - Когда в 2005 году Елену Вобликову задержали в Костроме по подозрению в мошенничестве, Вобликов за сутки сформировал банду и готов был идти на штурм РОВД».

В тот раз горячие супруги приехали в Барнаул и сняли дачу в районе Новосиликатного. И тщательно скрывались, но, видимо, в конце концов, надоело. Поймали парочку через 37 дней, когда Валерий и Елена поехали на трамвае в центр города. Причем в инструкциях по захвату преступника, особо подчеркивалось, чтобы оперативники обязательно звали подкрепление.

Во время суда в Новосибирске беглеца привозили на заседания с повязкой на глазах, в сопровождении автоматчиков. Такого скопления вооруженной охраны в районном суде никогда до этого не было. Автоматчики дежурили и в коридорах и в зале.

Тогда за все свои преступления бывший спецназовец ГРУ получил 19 лет строгого режима. Но не пробыл за решеткой и половины этого срока. Отсидев семь лет, бандит вышел на свободу со справкой о слепоте. В тюрьме преступник стал жаловаться на зрение. В сегодняшней ориентировке это значится особой приметой: «Правый глаз поврежден. Слеповат».

Мартовский обвинительный приговор вынесен Вобликову по делу десятилетней давности. Речь идет о разбойном нападении на семью косихинского фермера Владимира Устинова. Люди в масках и с битами тогда вошли в дом Устинова и стали избивать его и супругу. Спас родителей 22- летний сын фермера, приехавший в гости, с его помощью удалось раскидать бандитов.

В тот момент в 2011-м году многие решили, что опального фермера решили наказать политические оппоненты. Но недавно, в 2018 году, всплыли новые улики. Следствию удалось доказать, что именно Валерий Вобликов из мест заключения спланировал и руководил нападением на Владимира Устинова. Среди нападавших с битами в масках был брат Вобликова - тот самый Дмитрий. Цель была банальна – ограбление.

Суд первой инстанции в Косихе до этого вынес приговор - 7 лет и 10 месяцев колонии особого режима, но при этом тут же освободил Вобликова от отбывания наказания за криминальное прошлое как инвалида.

В Алтайском краевом суде приговор был уже более жестким. Но преступник опять ловко сбежал...

- С 5 марта 2021 года в отношении осужденного Вобликова В.Г. сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Алтайскому краю проводятся розыскные мероприятия. С 11 марта он объявлен в Федеральный розыск, - пояснили в УФСИН России по Алтайскому краю.