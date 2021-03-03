В Алтайском крае из-под домашнего ареста сбежал обвиняемый в изнасиловании школьницы – 40-летний житель Тальменки. Его судят по статьям об изнасиловании и действии сексуального характера. Он сбежал из-под домашнего ареста еще 21 января, сейчас полиция повторно опубликовала ориентировку.- Приметы: на вид 35-45 лет, рост 176 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы светло-русые, лицо овальное, брови узкие, лоб высокий, прямой, рот маленький, губы тонкие, подбородок выступающий, шея короткая. При получении информации о местонахождении сообщать по телефонам: (38591) 2-26-71, 2-28-30, 2-74-73, - сообщает региональное управление МВД.По словам знакомых подозреваемого, мужчина не совершал этого преступления, а в бега пустился, когда узнал, что ему грозит около 17 лет тюрьмы. Пострадавшей является дочь сожительницы сбежавшего мужчины. Якобы они расстались, у них остался общий ребенок, и мать школьницы потребовала, чтобы он купил ей жилье, но тот отказался, сказав, что будет выплачивать только алименты. После этого женщина написала заявление. Само преступление, в котором мужчину подозревают, было совершено несколько лет назад.- Он не педофил и не был им. Все, кто вёл это дело, были против него. Следователь, которая вела дело, близкая знакомая мамы той самой «пострадавшей девочки». Не было очной ставки, девочка даже не проходила полиграф, - рассказывают знакомые Олейника.Его виновность определит суд после того, как его разыщут.