В Барнауле задержали беглого преступника

Сбежавший осужденный.

В Барнауле 19 апреля задержали беглого преступника, который отбывал наказание в лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ-1). Об этом сообщает пресс-служба краевого ФСИН.

- 18 апреля в ходе проведения плановой проверки было выявлено отсутствие осужденного, отбывающего наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ЛИУ-1, - сообщает пресс-служба.

Сбежавший относился к категории осужденных, которые содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. В часы подъема до отбоя они пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения, с разрешения администрации учреждения могут передвигаться без надзора вне колонии поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением.

Осуждённый самовольно покинул территорию. 19 апреля его задержали. По факту проводится служебная проверка.