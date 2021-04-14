Пожар на турбазе «Манжерок» в Горном Алтае 13 апреля 2021: огонь тушили водой из родника

Причина пожара пока неизвестна. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Крупный пожар на турбазе «Манжерок» в Горном Алтае произошел 13 апреля 2021 года. Вечером загорелся один из домиков парк-отеле, а затем огонь перекинулся на соседнее здание. На тушение пожара были брошены все силы горно-алтайского пожарного гарнизона. Однако усмирить быстро распространяющееся пламя было не так просто: вода в пожарных машинах быстро иссякла, и спасателям пришлось буквально тушить огонь из горного родника. Подробности происшествия – в материале «Комсомольской правды».

Тушить было нечем

– В 19.20 поступило сообщение о том, что горит домик гостевой домик в парк-отеле «Манжерок», огонь перекинулся на соседнее здание. На место выехали все силы и средства горно-алтайского пожарного гарнизона: все пожарные части Горно-Алтайска, пожарная часть из села Майма и Долины Алтая. Так как подразделения пожарной охраны располагались далеко от базы, прибытие спасателей заняло время, – сообщили представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай Светлана Ляшко.

Как рассказывают сотрудники турбазы, пожарные приехали примерно через 20 минут после вызова. На тот момент всех людей уже вывели из горевших зданий. Оставалось только потушить бушующее пламя, что оказалось не так просто. Так как домики деревянные, огонь распространялся в считанные секунды. Вода в пожарных машинах очень быстро иссякла.

– Трех минут достаточно, чтобы многотонный автомобиль опустошить полностью, а так как рядом не было источников воды, пожарным приходилось набирать ее из родника, та как к реке Катунь не было подхода, – рассказали в пресс-службе МЧС.

Дело в том, что на территории базы нет пожарных гидрантов, собственно как и водопровода в селе Манжерок Существовала угроза не только полного уничтожения здания, но возникновением лесного пожара из-за перехода огня на хвойные деревья. Спасателям в итоге удалось отстоять соседние здания, но пожаром уничтожило два домика. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров.

Причины и последствия

Владелец турбазы Сергей Зяблицкий рассказывает, что в прошедшую ночь не спал почти четырех ночи, все время находился вместе с пожарными.

– Одна из версий пожара – неисправность электропроводки, – говорит Сергей Зяблицкий.

В данный момент на месте работают дознаватели, точную причину произошедшего назовут позже.

Отдыхающим, которые забронировали номера на ближайшие дни, предлагается перенести бронь. Гостей начнут принимать, когда все коммуникации будут налажены.

– Если мы сегодня запустим свет и воду, то начнем принимать гостей. Только кафе не будет работать, – пояснил Зяблицкий.

Трагедии на турбазах

В прошлом году на алтайских турбазах произошло несколько трагедий.

– В июле на туристической базе «Горное солнце» в Алтайском районе случился пожар. Проживающие в здании двое мужчин получили ожоги. Еще двое туристов из Новосибирска, мужчина и женщина выпрыгнули из окон третьего этажа, чтобы спастись от пламени. Они получили травмы, с которыми были госпитализированы в больницу.

– 31 июля на турбазе «Глобус» обнаружили мертвыми семью алтайского чиновника управления по печати Иосифа Кременских. Вместе с ним погибли его жена и двое детей. Причиной гибели семь стало отравление угарным газом.

– В декабре горел ресторан на всесезонной турбазе «Манжерок» в Горном Алтае. В тот раз обошлось без пострадавших.

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