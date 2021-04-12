Фото и видео обрушения трубы ТЭЦ в Барнауле 11 апреля 2021 года

Фото обрушения трубы ТЭЦ в Барнауле 12 апреля 2021. Фото: Виталий БАРАБАШ

12 апреля появились новые фото и видео после обрушения трубы ТЭЦ в Барнауле 11 апреля 2021 года. Сейчас рабочие устраняют последствия аварии. По оценке специалистов, станцию вернут в строй в течение четырех дней. ЧП произошло вечером. Упавшие части дымовой трубы повредили систему топливоподачи, вследствие чего подача твердого топлива к котлам была прекращена.

- Произошло обрушение второй домовой трубы, на которую работали три котла, в связи с разрушением пришлось остановить подачу топлива. Сейчас все теплоснабжение потребителей переводим на резервные источники. Мы планируем задействовать на площадке порядка 200 человек круглосуточно. Ориентировочное восстановление составит четыре дня, - рассказал технический директор СГК Олег Петров.

Пока не понятно, что стало причиной обрушения. В последний раз трубу осматривали в прошлом году, но ремонт проводился больше десяти лет назад.

- Обследование проводила специализированная организация, мы имеем заключение от 10 августа 2020 года, в котором говорится, что труба может работать еще 17 лет. Мы изучаем, в том числе, обломки бетона, о причинах сообщим позже, - сказал Петров.

Фото обрушения трубы ТЭЦ в Барнауле 12 апреля 2021. Фото: Виталий БАРАБАШ

Тем временем, краевая прокуратура организовала проверку по факту обрушения дымовой трубы на Барнаульской ТЭЦ-2.

- Органами прокуратуры края организована проверка по факту произошедшей аварийной ситуации, в ходе которой также будет дана оценка соблюдения прав потребителей на обеспечение надлежащего теплоснабжения, горячего водоснабжения, - сообщает ведомство.

Фото обрушения трубы ТЭЦ в Барнауле 12 апреля 2021. Фото: Виталий БАРАБАШ

Фото обрушения трубы ТЭЦ в Барнауле 12 апреля 2021. Фото: Виталий БАРАБАШ

Фото обрушения трубы ТЭЦ в Барнауле 12 апреля 2021. Фото: Виталий БАРАБАШ

Фото обрушения трубы ТЭЦ в Барнауле 12 апреля 2021. Фото: Виталий БАРАБАШ

Фото обрушения трубы ТЭЦ в Барнауле 12 апреля 2021. Фото: Виталий БАРАБАШ

Фото обрушения трубы ТЭЦ в Барнауле 12 апреля 2021. Фото: Виталий БАРАБАШ

Фото обрушения трубы ТЭЦ в Барнауле 12 апреля 2021. Фото: Виталий БАРАБАШ

Фото обрушения трубы ТЭЦ в Барнауле 12 апреля 2021. Фото: Виталий БАРАБАШ

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