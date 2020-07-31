2020-07-31T11:08:00+03:00
Происшествия

Двое туристов пострадали при пожаре на турбазе в Алтайском крае

Горящий дом успели покинуть 25 человек
Константин Санталов
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Пожар на территории базы отдыха.Пожар на территории базы отдыха.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Пожар на одной из баз отдыха на Айском тракте в Алтайском районе произошел ночь с 30 на 31 июля, сообщает краевое управление МЧС. О случившемся рассказал очевидец, который позвонил по номеру «112». Он сообщил, что заметил возгорание в двухэтажном доме на территории одной из баз.

Пожарные оперативно выехали на место происшествия. На момент их прибытия открытым огнем горел двухэтажный деревянный дом, объятое огнем строение успели покинуть 25 человек.

– Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям, охватывая все большую площадь. К работе были привлечены пять пожарных расчетов, 14 человек личного состава, в том числе силы и средства подразделений Республики Алтай, – отмечают в ведомстве.

Площадь возгорания составила около 120 квадратных метров. К счастью, спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние постройки.

В результате случившегося два человека получили травмы, их госпитализировали.

Причины и обстоятельства пожара выясняют, на месте происшествия работают специалисты пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Напомним, ранее, 20 июля, на пожаре в селе Шипуново-2 погибли два человека, еще один получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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