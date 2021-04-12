Подробности смерти школьницы после видео в TikTok: сняла, как мальчик вытирает на брюках корректор

Девочку вызвали к завучу после опубликованного ролика Фото: Анна Перевощикова

Трагичная история юной школьницы из Рубцовска, погибшей 8 апреля после разговора с завучем из-за видео в TikTok, обрастает все новыми подробностями. «Комсомолке» удалось поговорить с соседкой семьи и выяснить, из-за какого же ролика произошел скандал.

«Все расплывается и болит в глазах»

Все мы были детьми и часто дурачились в школе. Что уж говорить про 12-леток. В один злополучный день Маша (имя ребенка изменено, прим. ред.) сняла, как её одноклассник вытирает корректор, пролитый на брюки. Другой ребенок счел это забавным и опубликовал ролик в популярном приложении TikTok. Сейчас это видео уже удалено.

- В день смерти Маши завуч вызвала в школу всех участников съемки: Машу и её маму, родителей того мальчика, которого снимали, и мальчика, который выложил видео. Беседу начали проводить до прихода Машиной мамы, девочка в это время плакала. Когда уже пришла её мама, то она не ругалась, а начала выяснять, что произошло. Пыталась перевести все на шутку. Детям объяснили, что нельзя снимать других без согласия и выкладывать в интернет. В каком тоне проходил разговор, я не знаю. Мама Маши не уточняла, - рассказала «Комсомолке» соседка семьи Татьяна.

После школы Маша и родительница пошли домой. Чтобы поддержать ребенка и поднять настроение, они зашли в магазин, купили игрушку и новую куртку. Казалось, ситуация исчерпана и больше грустить не о чем – все позади. Вскоре, по словам Татьяны, девочка отошла от стресса.

- Когда пришли домой, Маша села за уроки, а её мама пошла управляться – у них есть козы. Девочка в это время была дома одна. Когда уже мама вернулась домой, то нашла дочь мертвой – она лежала на полу кухни, у входной двери. Позже мы узнали, что она написала подруге в Whats App, что у нее все расплывается и болит в глазах, - пояснила собеседница.

Вчера, 11 апреля, девочку похоронили.

Причины смерти

В социальных сетях множество комментаторов делятся версиями смерти девочки. Но до сих пор точно неизвестно, что же произошло на самом деле. Это предстоит выяснить следователям, сейчас они отрабатывают все возможные варианты произошедшего.

- В причинах смерти разбираются. Даша была здорова и хронических заболеваний не имела, - подчеркнула Татьяна.

Знающие её люди отзываются о ней, как о тихом, скромном и очень воспитанном ребенке.

- Никаких проблем в семье не было, Маша - беспроблемный ребенок. На неё никогда не ругались родители, никогда! Поэтому она могла напугаться любого повышенного тона, - подытожила жительница Рубцовска.

Завуч – тиран?

Дело только возбудили, но на завуча уже обрушилась настоящая волна хейта - якобы она настоящий "тиран" и довела ребенка, но хотелось бы напомнить о презумпции невиновности. Есть ли здесь вина педагога - выяснят правоохранительные органы.

Судя по соцсетям, беседу в воспитательных целях проводила исполняющая обязанности директора лицея Ольга Рыблева. «Комсомолка» обратилась к ней за комментарием, но получила отказ.

- Я никаких комментариев давать не буду, так как сейчас идет следствие, - сказала женщина.

В социальных сетях многие знакомые с Ольгой Владимировной характеризуют её как строгого педагога.

- Она была у нас классным руководителем… Кричала вечно даже за то, что бейджа нет, - вспоминает Вадим Эпов.

- Я закончила эту школу в 18 году. Про Рыблеву только помню, что она отчитывала за сменку, бейджи, посты на дежурствах и прочее. Но отчасти в этом и была ее работа, - добавила Рина Петренко.

Нашлись и те, кто, наоборот, очень положительно отзывается об Ольге Владимировне.

- Рыблева мне запомнилась позитивной и сдержанной женщиной, - пишет Богдан Кухарский.

- Поверьте, я ее знаю только с положительной стороны, давайте сейчас не будем судить, дождемся официальной оценки, - поделился Сергей Зырянов.

Что произошло

Как ранее сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, в четверг, 8 апреля, в квартире в Рубцовске обнаружили тело 12-летней девочки. Признаков насильственной смерти на теле не было. Следком возбудил уголовное дело.

Также обстоятельства трагедии выясняют чиновники. Так, уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и Министерство образования и науки Алтайского края сегодня будут работать в Рубцовске, чтобы разобраться на месте. Планируется встреча с родителями учащихся.

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