В Рубцовске скончалась 12-летняя школьница после беседы с завучем

Причину смерти уже устанавливают Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 8 апреля, в Рубцовске умерла 12-летняя школьница. Как сообщает подписчица паблика «Инцидент Рубцовск» во Вконтакте Олеся, ребенок умер после разговора с завучем лицея.

- Накануне завуч вызвала ученицу с мамой в кабинет и отругала за ролик в Тик Токе. Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо, - пояснила жительница Рубцовска.

По словам Олеси, девочка рассказала о своих переживаниях подружкам в WhatsApp. Что произошло после этого – неизвестно, но девочка умерла. Причину смерти уже устанавливают.

Как пишут в соцсетях, погибшая девочка училась в городском лицее «Эрудит»: «Со слов родителей девочки, школа пытается всячески скрыть и не афишировать произошедший инцидент. Но родители требуют максимальной огласки».