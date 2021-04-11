Трагедия после видео в TikTok: алтайский следком возбудил дело по факту смерти школьницы

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства трагедии Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 8 апреля, в Рубцовске скончалась 12-летняя ученица лицея «Эрудит». В соцсетях сообщают, что накануне смерти её вызывали к завучу из-за видео, выложенного в популярном приложении TikTok. По данному факту возбуждено уголовное дело.

- 8 апреля 2021 года в своей квартире в городе Рубцовске было обнаружено тело 12-летней девочки без признаков насильственной смерти. По данному факту следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю незамедлительно возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства трагедии, все версии будут тщательно проверены.

Ранее в правительстве Алтайского края сообщили, что уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и Министерство образования и науки Алтайского края проводят проверку по информации о смерти пятиклассницы. В понедельник, 12 апреля, чиновники выедут в город, чтобы разобраться в причинах трагедии на месте. Планируется встреча с родителями учащихся.

Напомним, ранее о смерти школьницы сообщили в соцсетях. Жительница Рубцовска по имени Олеся рассказала в паблике «Инцидент Барнаул», что в день смерти погибшую и её маму вызвала завуч. Причиной вызова стал ролик в TikTok, подробности о его содержании неизвестны.

- Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp. Спасти девочку не удалось, причина смерти устанавливается, - пояснила горожанка.

Руководство школы, по её словам, сейчас пытается скрыть данный факт, а родители намерены придать огласке обстоятельства смерти дочери.

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