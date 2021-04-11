Власти проведут проверку после сообщений о смерти школьницы в Рубцовске

Чиновники приедут в город, чтобы разобраться в ситуации Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство Алтайского края сообщило о проведении проверки после сообщений о смерти 12-летней ученицы рубцовского лицея «Эрудит». Как сообщили в пресс-службе администрации, завтра в город выедут представители Министерства образования и науки края, а также уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева.

- После появившихся в соцсетях и ряде СМИ сообщений о скончавшийся в Рубцовске 12-летней ученице пятого класса лицея «Эрудит» Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и Министерство образования и науки Алтайского края выясняют всю необходимую информацию, запросы сделаны к руководству лицея, управлению образования города, - прокомментировали власти.

В ходе работы чиновники встретятся с родителями учащихся лицея.

Напомним, ранее в соцсетях сообщили о том, что 8 апреля после разговора с завучем погибла школьница. Причина смерти еще не установлена.

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В соцсетях пишут, что причина смерти еще не установлена (подробнее)