Обрушение в доме в Барнауле 5 апреля 2021: часть горожан остались без газа

На месте отключения сейчас работают газовики Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за обрушения в доме в Барнауле 5 апреля 2021 года власти приняли решение об отключении газоснабжения в еще в 25 домах. Такие крайние меры приняты в целях безопасности горожан.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речь идет о следующих адресах:

- улица 1-я Западная, №№42, 48, 47а, 49, 51;

- улица Петра Сухова, №№4,8,10,12,14,16;

- улица Эмилии Алексеевой, №№11,13;

- улица 80-й Гвардейской Дивизии, №№50,52,54,56,58, 62,64,66, 68,63,63а.

На месте отключения сейчас работают газовики – они обследуют трассу, чтобы убедиться, что все безопасно. Только после этого газоснабжение восстановят. Определенных сроков завершения работ не называют. В мэрии принесли извинения гражданам за доставленные неудобства.

Напомним, вечером 5 апреля спасатели получили сообщение о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу ул. 1я Западная,51. На адрес экстренно выехали сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю, Управления ГОЧС Барнаула, руководители администрации, в том числе глава Барнаула Вячеслав Франк, полиция и медики. Из двухэтажного эвакуировали всех жильцов – 55 человек. Часть из них разместили в пункте временного размещения, а остальные уехали к родственникам.

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