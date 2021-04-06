Представителя губернатора в АКЗС Стеллу Штань отправили в отставку

Стеллу Штань обвиняют в мошенничестве Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение об отставке представителя губернатора и правительства региона в АКЗС Стеллы Штань и освобождении ее от занимаемой должности. Ранее ее арестовали по обвинению в мошенничестве.

– Назначение на освободившуюся должность планируется провести в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур, проведения всех необходимых проверочных процедур и консультаций с руководством АКЗС, – добавили в пресс-службе правительства края.

Напомним, по ходатайству следователя суд на два месяца заключил под стражу Стеллу Штань. Правоохранители расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По данным следствия, в конце 2015 года Штань и директор частного детского сада «Happy Baby» Елена Воротникова изготовили и предоставили в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.

– Стоимость помещения была существенно завышена. Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии, - сообщает краевой Следком.

В ведомстве добавили, что директор детсада Воротникова сейчас находится в СИЗО. В марте этого года ей предъявили обвинение в мошенничестве.

Ранее мы также сообщали подробности задержания представителя губернатора и правительства Алтайского края в заксобрании Стеллы Штань. Ее взяли в здании краевого парламента. По данным источника, при виде силовиков женщина оставалась спокойна, будто совсем не удивилась их приходу. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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