Представителя губернатора в АКЗС Стеллу Штань заключили под стражу

Чиновницу заключили под стражу на два месяца Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

По ходатайству следователя суд заключил под стражу Стеллу Штань, представителя губернатора и правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании. Чиновницу обвиняют в мошенничестве, сообщает краевой Следком.

Стеллу Штань заключили под стражу на два месяца. Судья объяснил свое решение тем, что при нахождении вне изоляции чиновница может оказать негативное влияние на установления обстоятельств, относящихся к предмету доказывания по делу – оказать давление свидетеля или других фигурантов дела или уничтожить доказательства.

Напомним ранее мы сообщали, что по данным следствия, в конце 2015 года Штань и директор частного детского сада «Happy Baby» Елена Воротникова изготовили и предоставили в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.

- Стоимость помещения была существенно завышена. Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии, - пишет краевой СК.

В суде Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В ведомстве добавили, что директор детсада Воротникова сейчас находится в СИЗО. В марте этого года ей предъявили обвинение в мошенничестве.

– По месту жительства и работы представителя губернатора и правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ проведены обыски. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, – резюмировали в ведомстве.

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