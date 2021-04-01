Задержание представителя губернатора в АКЗС Стеллы Штань: «Выглядела изумительно и спокойно»

Стелла Штань. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стали известны подробности задержания представителя губернатора и правительства Алтайского края в заксобрании Стеллы Штань. Ее взяли вчера в здании краевого парламента. По данным источника, при виде силовиков женщина оставалась спокойна, будто совсем не удивилась их приходу.

- Выглядела как всегда изумительно, спокойно, - рассказал собеседник «КП»-Барнаул».

Ее задержание может быть связано со скандальным детским садом Хэппи Бэйби, директор которого сейчас находится в СИЗО – Елену Воротникову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Официального комментария по поводу ее задержания региональный СК и ФСБ пока не дают. Тем временем, инцидент прокомментировали в правительстве региона.

- События, которые расследуются правоохранительными органами, произошли до того, как Стелла Штань начала работать в должности представителя губернатора и гравительства Алтайского края в АКЗС, - сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

По его словам, в действия следственных органов губернатор вмешиваться не вправе. Глава региона надеется на справедливое и независимое расследование. В случае подтверждения фактов нарушения закона, виновные должны понести заслуженное наказание.

Ранее СК сообщал, в 2015 году Воротникова решила получить компенсацию от государства, которое возмещало расходы по выкупу помещений. Она внесла заведомо ложные сведения о цене помещения.

Интересно то, что помещение детского сада «Хэппи Бэйби», которое фигурирует в деле Воротниковой, по данным источника КП-Барнаул, было оформлено на родителей Стеллы Штань. И теперь последнюю также подозревают в мошенничестве, в ближайшее время ей должны предъявить обвинение, а суд изберет меру пресечения.

История детского сада «Хэппи Бэйби» прогремела на весь край в 2018 году. Одна из мам Юлия Пустовитенко стала свидетелем жестокого обращения с ее ребенком. Когда начали отсматривать камеры, узнали, что насилие над детьми совершалось неоднократно – сейчас дело против воспитателей рассматривает суд Центрального района Барнаула. Кстати, изначально с директора садика Елены Воротниковой пытались взыскать деньги в арбитражном суде, но тот встал на ее сторону. После этого, уже в 2021 году, Пустовитенко съездила на прием к главе СК России Александру Бастрыкину. Вскоре после этого в отношении Воротниковой было возбуждено уголовное дело.

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