Последствия урагана на Алтае 24 марта 2021 года: ветер опрокинул фуру и снес несколько крыш

По прогнозу синоптиков, ураган стихнет только ночью. Фото: Олег УКЛАДОВ

В СМИ и соцсетях ежечасно появляются новые сообщения о последствиях урагана на Алтае 24 марта 2021 года. Это массовые ДТП, отключение электричества, унесенные ветром крыши, упавшие деревья и др. Рассказываем о главных происшествиях.

ДТП

В Зональном районе опрокинулась набок фура, полностью блокировав дорогу. Водитель на грузовым автомобилем с прицепом не справился с управлением из-за сложных погодных условий. В ГИБДД уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Еще один инцидент с фурой произошел на Новом мосту в Барнауле. Порывом ветра у грузовика сдуло контейнер. Некоторое время из-за этого движение было заблокировано.

В селе Чарышском двое отчаянных мужчин решили прокатиться в ураган по трассе на мотоблоке против ветра, но не смогли справиться со стихией.

Сорванные крыши

Утром 24 марта кровля слетала со здания магистрального сортировочного центра по адресу пл. Победы, 8а в Барнауле. Предварительно установлено, что пострадали три автомобиля. По словам главного инженера сортировочного центра Виктора Литвиненко, восстановление кровли будет задачей центра, сообщает «Вечерний Барнаул». Возместить ущерб владельцы автомобилей смогут через суд.

Также без половины крыши остался жилой дом на улице Воровского в Барнауле. Сорвался кусок кровли упал на припаркованный автомобиль во дворе дома №196 по улице Антона Петрова.

Падение деревьев и обрыв проводов

Рано утром в Барнауле заблокировалось движение трамваев на пр. Ленина и пр. Космонавтов в обе стороны. Причина тому – упавшее на провода дерево, которое оборвало контактную сеть. Через некоторое время аварию устранили и движение возобновилось

Днем на улице Георгия Исакова в районе дома №187 упало дерево и оборвало электропровода, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Также из-за урагана с утра отключилась электроэнергия в Фирсовой Слободе, но в течение часа подачу электричества восстановили.

По прогнозам синоптиков, ураган продлится как минимум до конца дня. На момент публикации из-за непогоды перекрыли движение на участках шести трасс. В ГИБДД просят водителей отказаться от дальних поездок.

Справка

Телефоны диспетчерских служб:

- дежурныи КГКУ «Алтаи автодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

- дежурныи ФКУ Упрдор «Алтаи »: (3852) 63-14-59;

- дежурныи службы МЧС: (3852) 20-26-10;

- дежурныи УГИБДД: (3852) 39-35-86.

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