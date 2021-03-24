Видео урагана на Алтае 24 марта 2021 года: двое мужчин пытаются бороться со стихией на мотоблоке

Мотор не выдержал. Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

В соцсетях появляются фото и видео урагана на Алтае 24 марта 2021 года. Ветер срывает крыши, валит деревья и сбивает с ног. Спасатели рекомендуют лишний раз не высовывать нос на улицу, но настоящих сибиряков это не останавливает. В паблике «Инцидент Барнаул» выложили ролик, где двое мужчин в селе Чарышское пытаются ехать на мотоблоке против ветра, но стихия оказалась сильнее техники.

– Отчаянные ребята! Едут против ветра на мотоблоке, не смогли ехать. Ветер такой силы, что двигаться вперед невозможно. Вот это ветрище, ничего не видно! – комментирует автор видео.

Силы ветра хватает не только на то, чтобы остановить мотоблок. На новом мосту у фуры на проезжую часть порывом ветра сдуло контейнер, сообщают очевидцы в паблике. Некоторое время из-за этого движение было заблокировано.

– На призыв не выезжать на трассы, отреагировали только дорожные службы, - комментируют подписчики.

Со всех точек края в соцсети сыплются сообщения, что видимость нулевая и движение затруднено. ГИБДД перекрывает трассы.

Тем временем в Барнауле срывает крыши. Утром кровля слетала со здания магистрального сортировочного центра по адресу пл. Победы, 8а. Предварительно установлено, что пострадали три автомобиля. Администрация Железнодорожного района уже работает на месте происшествия, сообщает «Вечерний Барнаул». Также без половины кровли остался жилой дом на улице Воровского.

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По прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, весь день 24 марта на всей территории Алтайского края будет дуть очень сильный ветер. Порывы могут достигать 32 м/с (подробнее)