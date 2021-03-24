Ураган на Алтае 24 марта 2021 года: ветер достигнет 32 метров в секунду

Ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики прогнозируют ураган на Алтае 24 марта 2021 года и похолодание в течение дня.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, сегодня на большей части территории Алтайского края ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, по северо-западу – метели. На дорогах сильная гололедица. Температура составит +3,+8 градусов, местами по западу -3, +2. с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с, местами по югу и востоку скорость может достигать 27-32 м/с.

Спасатели предупреждает, что при усилении ветра возможно отключение электроэнергии. К этому стоит подготовиться и запастись заранее фонарями, керосиновыми лампами, свечами. Также не рекомендуется без необходимости выходить из дома и отправляться в дальние поездки.