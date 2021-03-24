Ураган на Алтае 24 марта 2021 года: ГИБДД перекрывает трассы

Непогода продлится до ночи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за урагана на Алтае 24 марта 2021 года ГИБДД перекрывает трассы. С 10 утра в крае полностью закрыты для всех видов транспорта две дороги. Это вся трасса Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Казахстаном и 71-километровый участок дороги от Змеиногорска до Рубцовска по трассе К-03 (Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – гр. Новосибирской области). Решение принято из-за сильного бокового ветра и отсутствия видимости.

Сегодня в регионе начался мощный ураган, порывы ветра достигают 36 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, ожидаются садки в виде снега, мокрого снега и дождя, метели. На дорогах сильная гололедица.

Непогода не привела к отмене авиарейсов или задержкам, рассказали в барнаульском аэропорту. О количестве отмененных автобусных рейсов пока не сообщается.

Тем временем, непогода уже привела к неприятным последствиям. С крыши здания на площади Победы, 8а сорвало часть кровли. В результате пострадали три автомобиля, администрация Железнодорожного района уже работает на месте происшествия, пишет паблик Go Barnaul.

На пересечении Ленина-Космонавтов дерево упало на трамвайные пути и оборвало провода. Из-за этого движение электротранспорта оказалось заблокировано.