Два Алтая оказались среди лидеров экорейтинга

Катунь в Республике Алтай. Фото: Иван ОЛЕКСЮК

Алтайский край и Республика Алтай оказались в числе лидеров экологического рейтинга, который составил «Зеленый патруль» по итогам минувшей зимы. По сравнению с прошлой зимой край потерял три позиции и оказался на пятом месте, зато Горный по-прежнему занимает третье место. На первом месте среди регионов Тамбовская область, на последнем – Свердловская.

По словам председателя правления «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, значительную часть материалов для формирования рейтинга получают от региональных природоохранных ведомств по запросу. По сути, эти ответы напрямую влияют на позицию региона.

- Главная цель формирования рейтинга – это стимулирование властей, хозяйствующих субъектов к открытости в предоставлении информации об экологически значимых событиях, - рассказал специалист.

По словам алтайского эколога Алексея Грибкова, рейтинги, мягко говоря, вещь спорная, вопрос в том, какие критерии и позиции оцениваются, хотя «Зеленый патруль» достаточно авторитетная организация и долго занимается подобными исследованиями.

- Алтайский край и Горный почти несопоставимые регионы – численность населения республики меньше населения Бийска. Регионы сильно отличаются в степени освоения, это видно даже по транспортной доступности. Естественно, менее освоенный регион будет иметь меньше экологических проблем. В крае масса экологических проблем, у нас сильно преобразована и трансформирована природная среда, львиная доля площади распахана, это ресурс экономики, но это одновременно сказывается на функционировании территории, она не может выполнять средообразующей функции. В республике, напротив, большая часть территории выполняет биосферные природоохранные экологические функции, - говорит эколог.

Кроме того, леса в крае испытывают мощный пресс от деятельности человека.

- У нас заготавливают древесины больше, чем во вместе взятых Новосибирской, Кемеровской областях и Республике Алтай. Хотя в этой части ситуация медленно, но начала меняться, выделяются зоны особой охраны. Сильно страдают речные экосистемы из-за добычи золота, и ситуация только ухудшается. Я бы поставил Алтайский край намного ниже по этим критерием в рейтинге, - говорит эколог.

Кстати, в соседней Республике Алтай тоже не так все хорошо, как можно подумать, глядя на рейтинг. По словам эколога, проблемы вызваны масштабными стройками, так, экосистема озера Манжерок фактически уничтожена расчисткой под строительство туристической инфраструктуры.

- Как показатель, там была популяции уникального эндемика, ореха чилим – сейчас он практически исчез. Есть планы строительства горнолыжного курорта на Каракольских озерах, это также колоссально отразится на экологии, - считает Грибков.