2020-03-24T14:06:30+03:00
Общество

Эколог Грибков предложил разбить в Барнауле парк

По словам мэра, указанный им участок уже готовят к торгам под жилую застройку
Анна СЕМИНА
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Экологи предлагают разбить в Барнауле новый парк, но, кажется, администрация не разделяет идеюЭкологи предлагают разбить в Барнауле новый парк, но, кажется, администрация не разделяет идеюФото: Анна СЕМИНА
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24 марта в администрации Барнаула состоялось совещание по разработке концепции озеленения города. Эколог Алексей Грибков высказал предложение разбить в краевой столице новый парк.

Речь идет про участок в квартале 2036. Сейчас на нем уже растут 25-30-летние сосны и это, несомненно, плюс, пишет ИА «Толк», но есть и минус – он предназначен под строительство жилья и социальных объектов.

- Чтобы создать парк с нуля, добиться хоть какой-то тени, нужно больше 30 лет. У нас есть территория, которая сейчас поросла случайно прижившимися соснами и другими деревьями. Им уже 25-30 лет. Это квартал 2036. С одной стороны он ограничен поселком Солнечная Поляна, с другой – высотной застройкой новых кварталов. То есть находится в густонаселенной части города, – говорит эколог Алексей Грибков.

В целом, разработкой стратегии озеленения города занимались ученые АлтГУ. По мнению Грибкова, они выбрали концептуально верный подход. Однако только на подготовку основы уйдет не менее двух лет. За это время стройка уже развернется.

Примечательно, что в середине микрорайона изначально действительно должна была появиться зона рекреации. Однако администрация города отдала половину участка под жилую застройку, а вторая предназначена для коммерческого парка отдыха с открытыми бассейнами.

Градоначальник Вячеслав Франк никак не прокомментировал предложение эколога. По его словам, площадку готовят к торгам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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