14 млрд рублей вложат в развитие комплекса «Каракольские озера»

Курорт на озерах будет всесезонный Фото: Анастасия Корягина

Инвесторы заявили о своих планах в ближайшие годы привлечь порядка 14 млрд рублей на создание всесезонного туристического комплекса на Каракольских озерах в Республике Алтай.

- Пока это еще на стадии концепции, но мы уже определили порядок и график. Преимущество локации Каракольских озер заключается в туристической привлекательности одновременно и в зимний, и в летний сезон. Мы планируем создать инфраструктуру для круглогодичного отдыха, таким образом, фактор сезонности будет максимально нивелирован, - рассказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным президент Cosmos Hotel Group, управляющей компании туристического кластера «Каракольские озера» Александр Швейн. - Плюсы расположения: горная местность, памятник природы, длинный зимний сезон с ноября по апрель и будущая синергия с нашим комплексом «Алтай Резорт». Минусы расположения в настоящий момент – локация труднодоступна ввиду отсутствия соответствующей инфраструктуры.

Для того чтобы повысить доступность и увеличить турпоток, уже началось строительство дороги. Вместе с тем, инвесторы намерены максимально интегрировать гостиничную инфраструктуру в природный ландшафт.

- Это очень важно, мы понимаем, что ни в коем случае мы не должны нарушить этот памятник природы, и мы даже договорились сейчас при строительстве дороги, чтобы дорогу немного дальше отвести, чтобы ни в коем случае не навредить, - подчеркнул Швейн.

Предполагается, что зона будет развиваться по образу и подобию сочинской «Розы Хутор» - это будет всесезонный курорт, где летом можно ходить в экскурсии по полям, горам и озерам, а зимой проводить время на горнолыжном склоне.

Строительство первой очереди горнолыжных трасс и номерного фонда намечено на 2022-2023 годы, сдача запланирована на 2024-2025 г. Завершится второй этап 2027 года.

- К 2027 году мы планируем иметь не менее 320 номеров для размещения гостей. Прирост номерного фонда будет осуществляться планомерно в три этапа. Первая очередь – 80 номеров, вторая очередь – 90 номеров, третья очередь – 90 номеров. При этом стоит отметить, что эти цифры предварительны. Мы уверены, что по мере запуска первой очереди проекта количество соинвесторов, в том числе международных отельных сетей, возрастет кратно, - добавил докладчик.

По его словам, в последнее время инвесторы активно приходят в республику, но для того, чтобы и у них был свой интерес, требуется модернизация аэропорта Горно-Алтайска. Cosmos Hotel Group является его совладельцами и в ближайшее время намерено вложить в него порядка 400 млн рублей. Проект уже готов. Но необходима модернизация аэродрома. В 2022 году выходит его гарантийный срок.

- Также необходимо получение статуса международного аэропорта. Это в ведении правительства, поэтому в этой части просим, пожалуйста, поддержать, - обратился Швейн к Мишустину.

Премьер-министр пообещал «обязательно посоветоваться» в этом вопросе.

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