2018-08-27T13:31:35+03:00
Общество

Экологическая катастрофа на Манжероке: чилим истреблен, вода превратилась в жижу

Парадоксально, но факт: произошло это после работ по реанимации озера [видео]
Анна АДАМАЙТЕС
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Озеро МанжерокОзеро МанжерокФото: Роман КОЛОКОЛОВ
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Знаменитый реликтовый орех чилим, который долгое время был визитной карточкой Манжерокского озера, истреблен. Об этом «Комсомольской правде» рассказал эколог Алексей Грибков. Уникальное растение, которое, к слову, занесено в Красную книгу Республики Алтай и является эндемиком, было вычищено из озера в процессе его реанимации.

Такие парадоксы нередко встречаются, когда дело касается «освоения бюджетных средств». Вот и на этот раз в Республику прилетело 73 млн. рублей из федеральной казны на реабилитацию Манжерока. В тот момент всячески подчеркивалось, что без этой реабилитации экосистеме водоема придется сильно худо. Оказалось – наоборот.

Что человеку хорошо – то природе плохо

Манжерок.Роман КОЛОКОЛОВ

Популяция чилима гребенчатого уже в прошлом году находилась на грани уничтожения, ученые насчитывали не более 300 экземпляров. И тут новость – в рамках этих «экологических» работ со дна озера собираются убрать его естественную среду обитания – ил!

- Это для человека плохо – ил на дне, поскольку заходить по нему в воду неприятно. А для природы ил – это часть системы, это хорошо. В нем укореняются растения, живут бентосные организмы, которые привязаны к донной экосистеме. И все это звенья одной цепи, - рассказал Алексей Грибков.

Поэтому услышав новость об углублении озера, сибирские экологи сразу забили тревогу. Ведь Манжерокское озеро – памятник природы, и вести здесь деятельность, которая нарушает его сохранность, запрещено законом. О своих опасениях они написали в письме в адрес Минприроды Республики. В ответ ученые получили заверения, что ситуация под контролем, а работы будут вестись исключительно в том месте, где чилим не растет.

- Результат мы видим, - говорит Алексей Грибков. - Произошло прямое нарушение закона и сейчас уже нужно разбираться с последствиями, хотя этого можно было избежать. Популяция чилима гребенчатого уничтожена полностью, другие охраняемые виды растений (например, краснокнижная кувшинка чисто-белая, - прим. автора) также пострадали, находятся в угнетенном состоянии, нанесен вред двум видам редких стрекоз, которые встречались только в этом месте.

Лаура Куприянова, новосибирский эколог, кандидат биологических наук, будучи в экспедиции на Алтае, описала свои впечатления от нового лица Манжерока у себя в Фейсбуке так:

- Жаль, что руководство Республики Алтай вовремя не обратилось к ботаникам, чтобы те подсказали меры по сохранению уникальной популяции чилима. В принципе понятно, что интересы турбизнеса и охраны природы вошли в конфликт, но вполне можно было хотя бы на период «реабилитации» создать резервную популяцию в другом водоеме.

Не добили? Добьем!

Самое страшное, что сейчас у выживших растений и животных Манжерока шансов преодолеть человеческое насилие все еще катастрофически мало. Туристические катамараны бороздят поверхность озера где угодно и как угодно. Единично сохранившиеся краснокнижные кувшинки добиваются их лопостями. А грязная жижа вместо воды (и это после мероприятий по очищению озера) только добавляет красок в эту мрачную картину.

- Озеро – это живая и сложная система. Его нельзя почистить «Доместосом» и протереть губочкой, как бассейн. Когда человек внедряется в нее со своими железяками, земснарядами, тракторами, бульдозерами, он неизбежно нарушает хрупкие связи. И потом еще разводит руками, удивляясь: мы же чистили, и вдруг такая грязища получилась! А что же вы хотели? Сейчас на озере нарушены берега, поверхностный сток с осадками смывает открытый грунт в воду. Естественно, в такой воде не живут организмы, которые привыкли к чистой воде. Это высокомерие человеческое. Когда мы хотим подшлифовать то, что создано богом, всегда, поверьте, всегда будут такие последствиям, - сказал Алексей Грибков.

Грязная вода Манжерока Фото: Роман КОЛОКОЛОВ

Грязная вода МанжерокаФото: Роман КОЛОКОЛОВ

Экологи не желают оставлять виновных без наказания. В настоящее время они намерены обратиться в надзорные и судебные органы, чтобы воздействовать на нарушителей. Но даже если правосудие восторжествует, увы, это никак не компенсирует нанесенный природе вред. Гребенчатого чилима в мире больше нет.

Комментарий эксперта

Исчез чилим – в чем потеря?

Исчезнувший чилим на Манжероке – это не только беда одного Алтая и даже не только беда России. Этой осенью Алтай сделал серьезный шаг ко всемирному экологическому бедствию.

- Мне часто говорят: ну и что, что исчез какой-то цветочек, разве мир от этого рухнет? Для специалистов этот вопрос вообще не стоит. Чем сильнее сокращается биологическое разнообразие, тем больше упрощается система. И чем проще система устроена, тем она больше подвержена различного рода негативным воздействиям (болезням, вредителям и т.д.) Посмотрите на культуры, которые создает человек, они очень уязвимы. Упрощать систему – значит ставить ее под угрозу исчезновения, - сказал эколог Алексей Грибков.

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