День кошки в России: алтайский ученый рассказала, могут ли мурки видеть полтергейста

Кошкин день. Фото: Олег УКЛАДОВ

1 марта - неофициальный праздник в честь кошек. О том, как порадовать любимую мурку, что ей подарить, а также о тонкостях кошачьего темперамента мы поговорили с ученым-фелинологом, кандидатом биологических наук Алтайского госуниверситета Татьяной Антоненко.

Как поздравить кошку с праздником

Многие думают о кошках, также как о людях, и стараются их накормить. Но вы поймите, кошке скучно гораздо больше, чем голодно: она сидит весь дома. Телевизор, радио и телефон ее не развлекут.

- Принесите ей новую картонную коробку – она сделает ее счастливой. Коробка с точки зрения кошки – это новые запахи, новые тактильные ощущения, а если вы там еще сделаете небольшое отверстие, превратив его в домик, - это будет лучший подарок, - говорит ученый.

Если хочется устроить для кошки праздник с блэкджеком и сильнодействующими веществами, вам понадобится валерьянка – таблетки и экстракт на спирту не годятся. Лучше корень!

- На кошек валерьянка действует возбуждающе, в отличие от людей. Главное, не переборщите с дозой! Достаточно маленького корешка, причем его лучше спрятать в платяной мешочек. Это, кстати, используют заводчики, чтобы приучить кошку к когтеточке – подвешивают на нее мешочек с корнем, кошка буквально «влюбляется в новый предмет, - говорит ученый.

Валерьянка действует на кошек как релаксант. Настолько хороший, что кошка забывает обо всем. Если сравнивать, для человека это было бы состояние эйфории. Но не путайте с наркотическим приходом – кошки на валерьянку не подсаживаются и с похмелья после нее не болеют.

Интересные факты о кошках

Кошкам не стыдно

Кошки могут испытывать эмоции – грусть, печаль, даже скучать по вам могут. Чего они не испытывают, так это стыд. Поэтому если вы вдруг решили наказать ее за проступок, который она совершила полдня назад – все напрасно. Вы в ее глазах террорист и агрессор, который напал на ни в чем не повинное спящее животное.

Как помирить кошек

Если вы решили, что вашей киске нужен партнер, потому что она скучает, и принесли ей соседа, но вместо ласковой дружбы в доме началась бойня – не расстраивайтесь, есть способ наладить между ними отношения.

- Вы наверняка действуете из лучших побуждений, но кошка рассматривает это как вторжение на ее территорию. Врага нужно извести, решает она, и начинается веселая жизнь. Выход есть: вы сначала их знакомите и разрешаете им общаться только в вашем присутствии. Разобщаете их по разным комнатам. Если они в вашем присутствии ведут себя агрессивно, вы берете и брызгаете в них из водяного пистолета. Это будет такой шок, что они запомнят, что лучше агрессию не проявлять. Когда увидите, что они живут мирно, пусть в разных углах, такое поведение нужно поощрять – одновременно поиграйте с ними, - говорит Антоненко.

Как кошки общаются между собой

Кошки между собой не мяукают, им достаточно языка тела, взгляда, хватает оценить размер тела другой кошки, чтобы расставить приоритеты. Они оценивают, у кого шерсть выше дыбом поднялась. Единственные звуки, которые они издают – во время драки или когда котята зовут свою мать. Все остальные звуки исключительно для манипуляции человеком, причем они могут издавать до 100 разных звуков.

Кто в доме хозяин

- Когда коши манипулируют нами, они вставляют во время мурлыканья звук плача ребенка, которые мы ухом не воспринимаем, но наше подсознание считывает все верно – ребенок плачет, он в беде, а мы тут спим, надо срочно вставать, - говорит Татьяна Антоненко.

Если кошка запрыгнула к вам на колени или трется о ноги, это еще не знак благосклонности. Скорее всего, она вас таким образом просто метит. Вы ведь принесли с собой массу новых запахов. Такая же история и с агрессивными животными. Вот представьте, пришли вы в гости, а там какой-нибудь черный кот-бегемот себя хозяином жизни считает. Ваш запах – уже вторжение, агрессия с вашей стороны.

- Отстаивайте свою независимость! Ведите себя по-кошачьи, чтобы поднять свой статус в их глазах. Это прямой взгляд глаза в глаза – кто первый отвел, тот и проиграл. Если животное проявляет агрессию, хватает за ноги – используйте водяной пистолет. После «водяного душа» даже самому бойкому коту не захочется на вас нападать, - говорит ученый.

Кстати

Топ-5 вопросов о кошках

Почему у кошек светятся глаза?

- Сами света они не излучают, зато глаза хорошо отражают свет. В полной темноте у нее глаза не будут светиться. Эта штука в глазу называется тапетум или зеркальце. Она помогает лучше видеть.

У кошек 9 жизней?

- Это все фантазии, наверное, навеянные их ловкостью, а также способностью переворачиваться в воздухе и приземляться на ноги. Поверьте, если ее переедет машина, она не выживет.

Кошки видят покойников?

- Мы наделяем кошек качествами, которыми не обладаем сами. Когда мозг спит, он порождает химеры. Уставилась кошка в угол, а мы сразу думаем – полтергейст. Кошка в десятки раз лучше нас видит и слышит. Она может на стене видеть ползающего паука или там моргнула тень, которая привлекла ее внимание. Все, что движется, можно поймать – такая у них логика.

Кошки лечат?

- Мы проводили эксперимент. У пожилых людей при общении с кошками снижалось давление, это факт. Но когда кошка ложится на больное место, а потом оно вдруг перестает болеть – это выдумки, что кошка как-то на него воздействовала своим мурлыканьем или энергетикой. Весь терапевтический эффект – это снятие стресса.

Кошки всегда сами по себе?

- У кошек, как и собак, есть чувствительный период в жизни, который называется импринтинг (запечатление). Вы можете, к примеру, взять взрослую собаку, она будет к вам хорошо относиться, но любить она будет того, кто был рядом в чувствительный период. Также и с кошками, как это ни парадоксально, они любят своих хозяев. Они не одиночки и могут прекрасно жить в группах, - говорит биолог.

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