«Кольцо примерил и отдал пока Маше»: алтайский депутат Андрей Волков женился на зоне

Андрей Волков относится к заключению философски Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший депутат краевого Заксобрания Андрей Волков, отбывающий срок в колонии Рубцовска женился. Об этом он сообщил в письме из зоны друзьям и знакомым.

- Расписались они с подругой Машей, - рассказал «Комсомолке» журналист Евгений Берсенев, получивший на днях письмо от товарища.

По словам Берсенева, официальная регистрация брака прошла еще в ноябре.

- Андрей сообщил, что все было лаконично, по-деловому, учитывая окружающую обстановку, - рассказывает Берсенев. - С Марией они до этого года два или больше были вместе, она его и во время судебных процессов поддерживала.

В письме, адресованном Берсеневу, Андрей Волков пишет:

«Сообщаю, что я зарегистрировался с Машей. Регистрация прошла просто, без излишеств, так что можно сказать, что в тюрьме женился (смеюсь). Все было быстро, но хоть с женой пообщался немного, кольцо примерил и отдал ей пока».

Евгений утверждает, что Андрей Волков не теряет в зоне присутствия духа и относится к заключению философски.

Письмо от Андрея Волкова. Фото Евгения Берсенева

- Человек он творческий, креативный, и относится к этому как к непростому жизненному опыту, – говорит Берсенев.

В своем письме Волков также написал, что в свободное время читает и изучает английский по самоучителю, а также передал привет всем знакомым из СМИ.

Напомним, что бывший депутат краевого собрания Волков известен и как музыкант - он был барабанщиком в ряде известных барнаульских групп.

- Хороший музыкант, непонятно, как он в этом дерьме, за которое его осудили, оказался, - комментирует лидер группы «Девять» Сергей Лазорин.

Напомним, осенью 2019 года Волкова приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей за растрату в составе организованной группы. По обвинительному заключению, с 2012 по 2016 годы депутат, будучи учредителем управляющей компании «Прогресс Плюс», совместно с директором УК присваивал деньги жильцов. Средства, которые люди вносили за оплату услуг ЖКХ, переводились на счета подконтрольных Волкову организаций. Общая сумма ущерба составила более 40 млн рублей. Сам депутат вину не признал.

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