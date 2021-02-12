Бывший управляющий делами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов, осужденный за растрату и взятку, освободился из колонии. Об этом «Комсомолке» сообщил адвокат Белобородова Олег Горохов. Экс-чиновник отбывал наказание в Нижнем Тагиле.- Да, осенью было вынесено решение об УДО, плюс десять дней на вступление в силу, и в конце сентября он освободился, - отметил Олег Горохов.Известно, что Алексей Белобородов находился в колонии общего режима для бывших сотрудников правоохранительных и административных органов, которую еще называют «Красная утка». За колючую проволоку в Нижнем Тагиле он попал в июне и пробыл там всего несколько месяцев. Это связано с тем, что ему засчитали около года в колонии за время, проведенное в СИЗО.По словам адвоката, никаких нарушений или взысканий за время лишения свободы осужденный не имел. После освобождения для Алексея Белобородова действуют такие же ограничения, как и для всех освободившихся условно-досрочно – еще какое-то время он будет под надзором.Напомним, Алексея Белобородова признали виновным в получении взятки и растрате в особо крупном размере. По данным следствия, в 2013 году он предложил директору стройкомпании «РемСтрой» оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика для ремонта в здании Минприроды. С этой организацией у краевой администрации в 2013-2014 годах было заключено два контракта общей стоимостью 95 млн рублей. Правоохранители полагали, что в строительных актах были работы, которые по факту не выполнялись, а их стоимость была завышена. Также директор «РемСтроя» построил гараж для экс-чиновника в обмен на услугу.В итоге, суд вынес приговор по делу бывшего управделами в конце марта прошлого года. Его признали виновным и назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима и штраф в размере 4 млн рублей. Кроме того, бывшему чиновнику запрещено занимать государственные должности на протяжении шести лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСуд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского краяАлексея Белобородова признали виновным в растрате и взятке (подробнее)