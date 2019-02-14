Алтайского депутата обвинили в хищении 43 млн рублей

Алтайского депутата Андрея Волкова обвинили в хищении 43 млн рублей. Это были деньги за коммуналку, которые жильцы перечисляли управляющей компании ООО «Прогресс плюс»

Депутат АКЗС являлся учредителем ООО «Прогресс Плюс» в Барнауле. По версии краевого Следственного комитета, с 2012 по 2016 год депутат и директор управляющей компании присваивали деньги жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые перечислялись в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/691885" frameborder="0"></iframe> За депутатом пришли.

По подложным документам деньги переводились на счета подконтрольных «Прогресс плюсу» аффилированных компаний, после чего обналичивались. За три с половиной года директором и учредителем управляющей компании было похищено более 43 млн рублей. При этом распределение похищенных денег осуществлял непосредственно учредитель ООО «Прогресс Плюс».

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Директор управляющей компании решила сотрудничать со следствием и признала вину. Она заключила досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Суд приговорил ее трем годам лишения свободы условно.

Андрей Волков вины не признал. На его имущество наложен арест. Сейчас уголовное дело против него направлено в суд для рассмотрения по существу.