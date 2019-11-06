2019-11-06T10:51:50+03:00
Политика

Алтайского депутата и барабанщика Андрея Волкова арестовали в зале суда

Мужчину приговорили к заключению в колонии
Анастасия Корягина
Поделиться:
Комментарии: comments2
Андрей Волков.Андрей Волков.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор депутату АКЗС Андрею Волкову. Мужчину взяли под стражу в зале суда - его решили отправить в колонию общего режима на пять лет.

Волкова обвинили в присвоении и растрате денежных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был учредителем УК "Прогресс Плюс" в Барнауле. По версии следствия, депутат присваивал деньги жильцов многоквартирных домов и собственников нежилых помещений, которые они перечисляли за коммунальные услуги. Следователи считают, что Волков совершал преступление в течение четырех лет: с 2012 по 2016 год.

Как рассказала "КП-Барнаул" помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что обвиняемый был единственным учредителем управляющей компании. Совместно с директором УК он присваивал деньги людей, считает следствие.

Андрей Волков за барабанной установкой в группе "Дубовая роща". Фото: vk.com/dubovoe_ru

Андрей Волков за барабанной установкой в группе "Дубовая роща". Фото: vk.com/dubovoe_ru

Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных организаций. В дальнейшем депутат и директор компании делили деньги и распоряжались ими собственному усмотрению. Общая сумма ущерба, причиненного ресурсоснабжающим организациям, составила более 43 млн. рублей.

Уголовное дело в отношении директора УК выделили в отдельное производство - она заключила досудебное соглашения о сотрудничестве. Женщина признала вину и дала показания против Волкова. Ей дали три года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

Гособвинитель просила для Волкова 9 лет заключения (максимальный срок по данной статье - 10 лет). Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие ребенка, состояние здоровья его и матери, заслуги перед родиной - депутат много занимался благотворительностью.

Помимо лишения свободы суд назначил Волкову 300 тыс. рублей штрафа с лишением права в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ. В ходе следствия удалось наложить арест на его для автомобиль Volkswagen Touareg - его стоимость вполне может покрыть сумму штрафа. Остальное имущество депутат успел отписать родственникам.

Председатель алтайского реготделения "Партии Роста" Андрей Крылов и Андрей Волков. Фото: rost.ru

Председатель алтайского реготделения "Партии Роста" Андрей Крылов и Андрей Волков. Фото: rost.ru

В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили, что барнаульские ресурсовики подали гражданские иски о возмещение материального ущерба от деятельности депутата. Так, "Барнаульский водоканал" просит взыскать с него 2 млн рублей. Остальную сумму (общий иск заявлен на 40,8 тыс. рублей) просят компании "Кузбассэнерго", "Барнаульская теплосетевая компания", "Барнаульская генерация" (СГК).

Известно, что УК "Прогресс Плюс" много лет занимала первое места в топе рейтинга должников перед компанией СГК. Организация входила в число крупнейших должников за тепло в России. В 2018 году долг компании за тепло и горячую воду составлял более 62,5 млн рублей.

В 2017 году Волкову прописывали "финансовое оздоровление" - арбитраж выносил решение о реструктуризации его долгов перед несколькими фирмами на сумму около 2,4 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела Волкова лишили членства во фракции "Единая Россия". После этого он перешел в лагерь оппозиции - "Партию Роста". Также Волков известен как барабанщик легендарной барнаульской панк-рок-группы "Дубовая роща".

Читайте также:

Из «Единой России» ушел депутат АКЗС Андрей Волков

Он отметил, что курс «партии власти» уже давно не соответствует тем идеалам, которые были в самом начале (подробнее)

Скандальный алтайский депутат предложил убрать с должности спикера Александра Романенко (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дмитрий Гордон - о своей двухчасовой встрече с Владимиром Зеленским: Помощь от олигархов не принимает. Но никто его не свергнет...
Об этом известный журналист из Киева, в телепрограмме которого нынешний президент впервые заявил, что идёт на выборы, рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Новости 24
Алтайские специалисты обнаружили в пробе леса опасного вредителя
Правительство Алтайского края планирует продать завод «Модест»
В Барнауле мужчина торопился в больницу и насмерть сбил женщину
Еноту, которого выкупили из барнаульского зоомагазина, выбирают новый дом
Мария Бутина может стать депутатом Госдумы
АлтГТУ будет сотрудничать с центром питания, биотехнологий и безопасности пищи
Хоккеисты «Динамо-Алтай» возглавили турнирную таблицу
В Рубцовске нашли свалку с трупами животных
В Барнаул из Ростова-на-Дону приехали козлы
На полки аптек Алтайского края скоро вернется преднизолон
В Алтайский край вновь придет неожиданное тепло
Рождаемость в Алтайском крае продолжает снижаться
Четыре мальчика отравились тосолом на Алтае
В «Сибирской медиагруппе» назначили нового главного редактора
Новый детский сад в Индустриальном районе готов к открытию
Новую детскую поликлинику построят в Барнауле
Бывший следователь смастерил звездолет
В Барнауле пассажир забыл в поезде четверть миллиона рублей
3D-кинозал откроют в селе Смоленское
Слет патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов прошел в Барнауле
Водитель школьного автобуса врезался в столб
«Фейерверк национальных культур» пройдет в Алтайском крае
Барнаулец заплатил за такси 130 тысяч рублей
Сотрудники УФСИН перехватили письмо с сим-картами
В Барнауле определили финалистов Лиги КВН-Алтай
Меланжевый комбинат «горел» в Барнауле
В Заринске орудуют догхантеры
«Старый базар» в Барнауле откроется в конце ноября