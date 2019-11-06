Алтайского депутата и барабанщика Андрея Волкова арестовали в зале суда

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор депутату АКЗС Андрею Волкову. Мужчину взяли под стражу в зале суда - его решили отправить в колонию общего режима на пять лет.

Волкова обвинили в присвоении и растрате денежных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был учредителем УК "Прогресс Плюс" в Барнауле. По версии следствия, депутат присваивал деньги жильцов многоквартирных домов и собственников нежилых помещений, которые они перечисляли за коммунальные услуги. Следователи считают, что Волков совершал преступление в течение четырех лет: с 2012 по 2016 год.

Как рассказала "КП-Барнаул" помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что обвиняемый был единственным учредителем управляющей компании. Совместно с директором УК он присваивал деньги людей, считает следствие.

Андрей Волков за барабанной установкой в группе "Дубовая роща". Фото: vk.com/dubovoe_ru

Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных организаций. В дальнейшем депутат и директор компании делили деньги и распоряжались ими собственному усмотрению. Общая сумма ущерба, причиненного ресурсоснабжающим организациям, составила более 43 млн. рублей.

Уголовное дело в отношении директора УК выделили в отдельное производство - она заключила досудебное соглашения о сотрудничестве. Женщина признала вину и дала показания против Волкова. Ей дали три года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

Гособвинитель просила для Волкова 9 лет заключения (максимальный срок по данной статье - 10 лет). Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие ребенка, состояние здоровья его и матери, заслуги перед родиной - депутат много занимался благотворительностью.

Помимо лишения свободы суд назначил Волкову 300 тыс. рублей штрафа с лишением права в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ. В ходе следствия удалось наложить арест на его для автомобиль Volkswagen Touareg - его стоимость вполне может покрыть сумму штрафа. Остальное имущество депутат успел отписать родственникам.

Председатель алтайского реготделения "Партии Роста" Андрей Крылов и Андрей Волков. Фото: rost.ru

В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили, что барнаульские ресурсовики подали гражданские иски о возмещение материального ущерба от деятельности депутата. Так, "Барнаульский водоканал" просит взыскать с него 2 млн рублей. Остальную сумму (общий иск заявлен на 40,8 тыс. рублей) просят компании "Кузбассэнерго", "Барнаульская теплосетевая компания", "Барнаульская генерация" (СГК).

Известно, что УК "Прогресс Плюс" много лет занимала первое места в топе рейтинга должников перед компанией СГК. Организация входила в число крупнейших должников за тепло в России. В 2018 году долг компании за тепло и горячую воду составлял более 62,5 млн рублей.

В 2017 году Волкову прописывали "финансовое оздоровление" - арбитраж выносил решение о реструктуризации его долгов перед несколькими фирмами на сумму около 2,4 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела Волкова лишили членства во фракции "Единая Россия". После этого он перешел в лагерь оппозиции - "Партию Роста". Также Волков известен как барабанщик легендарной барнаульской панк-рок-группы "Дубовая роща".

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