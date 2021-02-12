Появилось видео задержания алтайского следователя-насильника на Кипре

Задержание Александра Сатлаева. Стоп-кадр видео с www.youtube.com/ Новости Горного Алтая

Бывшего алтайского следователя Александра Сатлаева, который насиловал у себя на родине женщин, задержали на Кипре в поселке Доганкёй у города Киринея. В иностранной тюрьме он сидел за ограбление.

До этого три дня вся курортная страна была на ушах. На поиски беглеца поднялись полиция, вертолетчики, журналисты, общественность. Многие жители боялись выходить из дома, боялись, что улыбающийся маньяк, как прозвали Сатлаева в курортной стране, нападет на них. На местном телевидении транслировались обращения с просьбой сообщить любую информацию, если что-нибудь известно о сбежавшем заключенном.

Россиянин Александр Сатлаев скрылся из Центральной тюрьмы в Никосии, тщательно продумав побег. Сначала спрятался в люке, потом дождался, когда для машины с продуктами открылись тюремные ворота, и выскочил. В первый день пути его задержали и даже доставили в опорный пункт полиции, но не успели моргнуть, как беглец рванул с такой скоростью, что потерял ботинок.

Через три дня упорных поисков Сатлаев был обнаружен на пустующей вилле, стоящей на тупиковой улице. Полицейские, проверяя все пустующие здания, заинтересовались и ей. Получив ключи от соседа, присматривающего за зданием, правоохранители вошли внутрь и обнаружили, что одна из комнат заперта изнутри. Вызвав подкрепление, они решили взломать ее. Там и обнаружили сбежавшего заключенного.

На ролике, появившемся в сети, видно, как полицейские с громкими криками выводят Сатлаева из помещения, потом ведут, заломив за спину руки к автомобилю, после направляются в участок. Сатлаев в белой кофте, в маске, со склоненным вниз лицом.

Напомним, россиянин Александр Сатлаев оказался в кипрской тюрьме в 2019 году после того, как напал в этой стране на девушку, выхватив сумочку с деньгами. Ранее следователь по особо важным делам из Горно-Алтайска отсидел в России срок за серию изнасилований. После очередного эпизода он сбежал за границу и был объявлен в международный розыск.

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