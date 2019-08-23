Бывший следователь-насильник вышел на свободу и снова напал на женщину

«Горбатого могила исправит!» - только и разведешь руками после этой истории. Когда в 2015 году стало известно, что тихий скромный парень, сын уважаемого судьи, старший следователь Следственного комитета Республики Алтай насиловал женщин и расследовал собственные преступления – все были просто в шоке. Никто и подумать не мог, что за маской интеллигентного, начитанного, веселого человека скрывается серийный маньяк.

Недавно он вышел по УДО на год раньше положенного срока за примерное поведение, и… вновь принялся за старое! В полицию поступило заявление от очередной его жертвы - преступника заподозрили по «почерку». Пострадавшая женщина рассказала, что среди ночи насильник зашел за ней в подъезд, схватил сзади за шею правой рукой и слегка придушил. После этого изнасиловал и скрылся. Сейчас Александр Сатлаев объявлен в федеральный розыск - по информации из наших источников, дорожные камеры зафиксировали его автомобиль Mitsubishi Lancer на трассе в сторону границы с Казахстаном. Отсидевшему за серийные изнасилования преступнику вновь предъявлено обвинение по той же статье. У следствия есть неоспоримые доказательства причастности к преступлению именно Сатлаева.

После этой новости народ в соцсетях бушует: «Как его вообще могли выпустить раньше срока? Таких кастрировать надо!»

- После задержания мы проведем ему психиатрическую экспертизу, посмотрим с точки зрения его психического состояния, что с ним все-таки, - пообещал на пресс-конференции Константин Мальцев, исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Алтайскому краю.

Александр СатлаевФото: Личный архив

Хроника преступлений

Напомним историю его преступлений. В 2015 году успешного следователя по особо важным делам Александра Сатлаева осудили на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. В «послужном списке» четыре изнасилования, четыре покушения на изнасилования, применение физического насилия и злоупотребление служебным положением.

Три года (с 2012 по 2015) ночной маньяк держал в страхе Горно- Алтайск, поставив на уши коллег-розыскников. Своих жертв он подкарауливал ночью или рано утром в парках, во дворах, даже в безлюдном кафе, только что открывшемся. Одной из жертв насильника стала беременная женщина.

Сатлаев схватил ее сзади ранним утром неподалеку от роддома. Испуганная насмерть женщина сразу сказала насильнику, что беременна, умоляла не душить ее.

- Ничего плохого не будет, если будешь вести себя тихо, - грубо толкнул ее во двор «хищник». Там подвел к забору, угрожая, приказал не оглядываться. Женщина пыталась пристыдить маньяка, снова говорила о беременности, о том, что ей много лет. Бесполезно…

После в явки с повинной подозреваемый объяснит это так: «Увидел в районе роддома женщину, завел за дом, а дальше ничего не помню…»

В другой раз оборотень в погонах, изнасиловавший девушку, сам расследовал это преступление и снимал показания! Эту девушку он встретил в парке, в центре города. Жертва поздно вечером возвращалась домой после работы, Сатлаев захватив ее своим фирменным приемом, приказал не шуметь и выключить телефон.

- Что вам нужно, возьмите все, - в страхе прошептала та.

Со словами «мне нужен секс» насильник, сильнее сдавив ей шею, повел вглубь парка. После изнасилованная девушка бежала по дорожке на звук голосов, попросила телефон у прохожих. Лица мужчины она не видела.

А в полиции к ней на допрос пришел Александр Сатлаев. Оставшись с потерпевшей наедине, следователь заявил, что сомневается в ее показаниях, что дело заводить бессмысленно, раз она не видела преступника в лицо. В результате растерянная, униженная девушка под его диктовку написала, что изнасилования не было, что неизвестный молодой человек просто хотел с ней познакомиться, что привлекать к уголовной ответственности она никого не желает. А дома встала под душ и долго стояла под водой и плакала и все казалось, что грязь не смывается…

Попался!

Александра Строганова на месте преступленияФото: Олег УКЛАДОВ

В то утро последняя, восьмая жертва маньяка - жительница Горно-Алтайска Александра Строганова вышла на пробежку. На улице выпал первый снежок, который задорно хрустел под ногами.

- На улице было темно, но страшно не было: родной город, родной дом, - рассказывала «Комсомолке» Александра. - Вдруг услышала сзади несколько быстрых шагов, в следующий момент кто-то схватил меня одной рукой за шею, другой за руки - так, что не пошевелиться.

Но тут во двор заехал мусоровоз. Это ее и спасло. В ту минуту насильник толкнул ее на землю и убежал. Через две недели насильника задержали. Город был шокирован новостью, что маньяком оказался следователь.

- Многие девушки боялись приходить на суд. Мне тоже до сих пор жутко вспоминать момент, когда он напал на меня, - рассказала корреспонденту «КП» Александра Строганова.

Полетели головы

В 2013 году после задержания преступника в Горно-Алтайске работала специальная комиссия Следственного комитета России. В итоге после проверки от должностей были отстранены руководитель регионального управления СКР, его заместитель, а также непосредственный руководитель задержанного. Кроме того, в отставку ушел и отец подозреваемого, который занимал должность председателя Чемальского районного суда.

Коллеги Сатлаева в те дни поделились с корреспондентом «Комсомолки», что долго не могли прийти в себя от шока. В тихом омуте скромняги, сына уважаемого судьи, вдруг оказались злые черти.

Исключили из жизни

Одна из знакомых девушек Александра Сатлаева, с которой мы созванивались после того, как все стало известно, рассказала, что друзья не могут поверить в случившееся.

- Не верится в то, что под личностью веселого парня, который умел сказать комплимент и с которым было интересно поговорить о книгах, о путешествиях, который к своей сестре трепетно относился, скрывается серийный насильник, - рассказывала тогда Ольга.

Теперь, когда мы созвонились с ней снова, она отказалась говорить на эту тему, сказала, что выключила Сашу Сатлаева из жизни, больше не общается.

Кстати

Находясь в колонии для бывших сотрудников органов в Нижнем Тагиле, Александр Сатлаев потребовал компенсацию от госказны за эпизоды, по которым был оправдан. Ему удалось отсудить у Минфина России 50 тыс. рублей.

Читайте также:

На Алтае следователь-маньяк насиловал женщин, а потом сам расследовал уголовные дела

Многие коллеги теперь уже бывшего старшего следователя Следственного управления СК Республики Алтай Александра Сатлаева до сих пор в шоке от случившегося.

- Мы не могли в это поверить два месяца, - рассказал «Комсомолке» один из сотрудников ведомства. - Как так? Тихий скромный парень, сын уважаемого судьи и вдруг - насиловал женщин, да еще потом расследовал собственные преступления, уговаривал жертв забирать заявления (подробнее)