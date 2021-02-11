Внимание, маньяк! Алтайский следователь-насильник сбежал из тюрьмы на Кипре

Александр Сатлаев Фото: Личный архив

На Кипре полиция и общественность в шоке и усиленно ищут маньяка, сбежавшего из тюрьмы. Бывший российский следователь Александр Сатлаев напал в курортной стране на женщину, за что его там и осудили. Однако вечером 9 февраля мужчина сбежал. Каким образом Сатлаев обошел тюремный караул, пока неизвестно.

Сообщения о побеге алтайского маньяка появились в СМИ Северного Кипра. Розыск Сатлаева ведется на склоне парка Гирне Гювен. В поисках участвуют отряды Чевик Бирлик и полиции. Полицейские призывают общественность к бдительности и просят при любых подозрениях сообщить о местонахождении Сатлаева в ближайшее отделение полиции, пишет издание Нavadiskibris.

История алтайского следователя маньяка уже просится в криминальное чтиво. В настоящее время 28-летний Александр Сатлаев до сих пор находится в розыске в РФ из-за тяжких преступлений. На Кипр серийный насильник сбежал в августе 2019 года, после того как напал на женщину в Барнауле. Сначала преступник улетел из Казахстана в Турцию, а оттуда, 19 августа отправился на Кипр.

Экс-следователь по особо важным делам Александр Сатлаев из Горно- Алтайска, сын уважаемого в республике судьи, в свое время расследовал сложные уголовные дела, в том числе - об изнасиловании, которые совершал сам.

Днем молодой (тогда ему был 21 год) грамотный «тихоня»-следователь приходил на службу, вечером из тихого омута вылезал «зверь» и выходил на охоту за женщинами. Сатлаев выслеживал жертв ночами или ранним утром и нападал сзади.

У маньяка есть собственный почерк: жертв он обхватывает за шею и, слегка придушив, некоторым при этом шептал на ухо: «Успокойся. Мне нужен только секс!»

Одну из девушек после изнасилования он сам же и допрашивал - уже в кабинете, в форме при погонах… В итоге убедил жертву отказаться от заявления, мол, все равно трудно найти, раз она не видела его лица.

В октябре 2013 года преступника задержали. В 2014-м году осудили. В суде была доказана его причастность к 11 эпизодам изнасилований. Он отсидел 5,5 лет в Нижнем Тагиле и вышел условно-досрочно за хорошее поведение в марте 2019 года. Но горбатого могила исправит… В августе маньяк напал на девушку в Барнауле, бежал, а в сентябре напал жительницу Кипра… Как сообщают кипрские СМИ, там его осудили на четыре года - Сатлаева признали виновным в грабеже - на улице в городе Кириния он напал на девушку и выхватил сумочку с деньгами (300 турецких лир и 35 евро). Версия об изнасиловании пострадавшей в этот раз не подтвердилась.

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