Искали три дня с вертолетами. На Кипре поймали сбежавшего российского следователя-насильника

Александр Сатлаев Фото: Личный архив

Сбежавшего из тюрьмы алтайского маньяка Александра Сатлаева задержали на Кипре, сообщает Iha. Операция по поимке беглеца заняла три дня. Блондин Алекс - так его называют в местных СМИ - поднял курортную страну на уши.

- Я живу на Кипре, и сейчас его уже трое суток ищет полиция. Мы не можем выйти из дома со страху. Кипр маленький! И его до сих его ищут на вертолётах! Прямо как в кино! - написала в комментариях одна из читательниц сайта kp.ru.

При этом россиянин действовал буквально как знаменитые джентльмены удачи из легендарного фильма. Сначала выбежал из камеры, когда принесли тележку с едой, потом затаился в люке технического помещения около выезда из тюрьмы, дождался, когда откроются ворота и вышел за территорию.

Двигаясь в сторону города Дикомо, бледнолицый путник чем-то привлек внимание полицейских и был задержан. Его даже доставили в отделение полиции для выяснения личности, но преступник вновь убежал с такой стремительностью, что потерял ботинок.

Задержали беглеца в ночь с 11 на 12 февраля в городе Доганкёй. Он прятался в пустующем доме.

Напомним, Александр Сатлаев напал в курортной стране на женщину, забрав сумочку с деньгами, за что его там и осудили. До этого он сбежал из России, где его объявили в международный розыск.

Александр Сатлаев - бывший следователь по особо важным делам из Горно-Алтайска, сын уважаемого в республике судьи. Еще несколько лет назад он расследовал сложные уголовные дела. В том числе - об изнасиловании, которые… совершал сам. Коллеги были в шоке, когда выяснилось, что способный сотрудник Алекс - недавний студент, подающий большие надежды, был оборотнем. Днем был тихим безотказным и грамотным сотрудником, вечером охотился на женщин.

Одна из землячек Сатлаева, его подруга по детству, тоже долго не могла поверить в то, что он насильник.

- Он же так любил свою сестренку, заботился о ней,- с недоумением рассказывала девушка «Комсомолке».

Сатлаев охотился на женщин и ночью, и ранним утром, даже напал на беременную возле роддома… Своих жертв следователь обхватывал за шею сзади, те не видели его лицо. Одну из девушек после изнасилования он сам же той же ночью и допрашивал, его вызвали на работу и он встретил свою жертву уже в кабинете, при погонах… Та его не узнала, и оборотень убедил забрать заявление, а после еще довез до дома.

В октябре 2013 года преступника задержали. Несмотря на то, что судебное заседание было закрытым, некоторые потерпевшие, чувствуя унижение и боль, боялись приходить на суд

В 2014-м году Сатлаева осудили. Через 5,5 лет в Нижнем Тагиле осужденный вышел по УДО за хорошее поведение. Это было в марте 2019 года. А в августе того же года внутренний маньяк вновь проснулся, и Сатлаев снова напал на девушку в одном из барнаульских подъездов. Но пока подозреваемого разыскивали, чтобы вызвать на допрос, оборотень уже летел из Казахстана в Турцию и дальше на Кипр.

На курорте блондин Алекс даже успел искупаться в море и попасть в объектив камеры одного из ростовских блогеров. Никто из отдыхающих не заподозрил в добродушном парне сбежавшего преступника. А в сентябре алтайский скромняга напал на кипрскую девушку, выхватив сумочку с деньгами. Тогда на суде россиянина признали виновным только в грабеже, версия об изнасиловании не подтвердилась, и ему дали четыре года.

Теперь кудрявый блондин Алекс Сатлаев снова предстанет перед кипрским судом еще и за побег.

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