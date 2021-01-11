В Алтайском крае от коронавируса привили уже 1815 человек, 332 прошли двукратную вакцинацию. О том, как чувствуют себя люди, сделавшие прививку от COVID-19, а также о перспективах вакцинации «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.Проблем не возниклоПеред новогодними праздниками в Алтайском крае начали ставить прививку от коронавируса всем желающим жителям региона. Из-за особенностей хранения вакцины «Спутник V» пока прививки делают только в трех городах края. В Барнауле в городских поликлиниках №1 и №9, в Рубцовске в поликлинике горбольницы №1 и в Бийске в поликлинике горбольницы №4. Ограничениями являются признаки ОРВИ и возраст младше 18 лет. Для проведения всеобщей вакцинации в край поступило более 5 тыс. доз.Кроме медиков сейчас прививают работников сферы образования, сотрудников учреждений социального обеспечения. В будущем планируют начать прививать работники транспорта, торговли и других сфер. В списке те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей и подвергается опасности инфицирования. В настоящее время ждут инструкцию по работе с жителями Алтайского края, старше 60 лет.– Проблем с этой вакциной нет ни у кого. Все переносят ее удовлетворительно, обращений с жалобами к нам не поступало, – сказала Ирина Владимировна.Как записаться на вакцинациюДля этого нужно позвонить по телефонам:Городская поликлиника № 1 Барнаула – (3852) 56-08-76 (вакцинация начнется с 4 января);Городская поликлиника № 9 Барнаула – (3852) 56-00-09 (вакцинация начинается с 29 декабря);Городская больница № 4 Бийска – (3854) 25-51-78 (вакцинация началась);Городская больница № 1 Рубцовска – (38557) 53-8-99ПерспективыПо данным минздрава региона, в течение этой недели отработают логистические схемы и могут начать проводить вакцинацию в центральных районных больницах Алтайского края. Для вакцинации от ковида в крае планируют запустить передвижные комплексы, ранее сделать это не позволяли аномальные морозы. Благодаря нововведениям сделать прививку станет еще проще.В целом главный эпидемиолог Алтайского края положительно оценивает темпы прививочной кампании– Мы давно ждали эту вакцинацию и хорошо, что она началась и продолжается. Чем активнее мы будем прививать население, тем быстрее будет создана иммунная прослойка и мы вернемся к привычному режиму жизни и работы, – резюмировала Ирина Переладова.Ранее мы сообщали, что к весне в Алтайский край поступит еще почти 90 тыс. доз вакцины «Спутник V».Третья волна коронавируса ожидается в регионе в феврале – марте этого года года. Это время, когда происходит и сезонный подъем гриппа и ОРВИ. У медорганизаций края есть большой опыт работы в условиях высокой заболеваемости. Так на пике пандемии в день в больницы обращалось более 25 тыс. человек, а количество вызовов скорой помощи превышало 2,5 тыс. в сутки.По данным на 11 января, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 35 тыс. человек, выздоровевших – более 31, 5 тыс, а умерших с COVID-19: 1678.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМинздрав: Алтайский край вышел на плато по заболеваемости ковидомПо словам министра Дмитрия Попова, заболеваемость не растет (подробнее)