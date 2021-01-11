Алтайский край в начале нового года вышел на плато по эпидемиологической обстановке. Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на совещании в краевом правительстве.По словам министра, в последнее время специалисты не фиксируют роста заболеваемости. При этом, во время новогодних праздников ПЦР-исследования не прекращались. С 1 января 2021 года ежесуточная выявляемость новых зараженных не превышала 212 человек. Для сравнения - на пике заболеваемости во время второй волны ковида в день выявляли до 305 новых случаев инфицирования. Общее число заболевших сейчас чуть превышает 35 тысяч человек.В целом, в начале этого года люди реже обращались за медпомощью, чем в прошлом году.- Количество обращений к медикам в новогодние каникулы снизилось. Причем не только в поликлиники, но и в скорую помощь. В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 30528 вызовов скорой медицинской помощи, в текущем году – 27501 вызов, - подчеркнул Дмитрий Попов.Напомним, в конце декабря в Алтайском крае стартовала вакцинация населения от ковида. По последним данным, прививку сделали уже 1815 человек, 332 из них получили полный комплекс вакцины, которая состоит из двух уколов. Власти ожидают, что в скором времени регион получит еще 3800 доз вакцины. В краевом Минздраве уточняют, что сейчас прививки делают только в Барнауле, Бийске и Рубцовске, но к концу этой недели планируется начать вакцинацию в центральных районных больницах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Алтайском крае, последние новости на 11 января 2021: более 35 тысяч заболевшихМы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 11 января 2021 года (подробнее)