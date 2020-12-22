Третью волну коронавируса в Алтайском крае прогнозируют на февраль – март 2021 года

Чтобы не допустить роста заболеваемости, против гриппа привили 52% населения Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

В региональном минздраве считают, что третья волна коронавируса ожидается в Алтайском крае в феврале – марте 2021 года. Это время, когда происходит и сезонный подъем гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы не допустить роста заболеваемости, против гриппа привили 52% населения Алтайского края. Кроме того, продолжается вакцинация против коронавируса. Первыми прививают медиков, потому что они наиболее подвержены риску инфекции. Вакцинацию будут проводить и в новогодние каникулы.

– В первую очередь, распространение инфекции зависит от самих жителей края – можно надеяться на вакцину и врачей, но нельзя забывать и о противоэпидемических мероприятиях и личной ответственности. Особенно важно это в новогодние каникулы – врачи рекомендуют как можно реже посещать общественные места, свести к минимуму контакт с родственниками, особенно – пожилыми, которые сложнее переносят коронавирус, – подчеркнули в минздраве региона.

Там добавили, что у медорганизаций края есть большой опыт работы в условиях высокой заболеваемости. Так на пике пандемии в день в больницы обращалось более 25 тыс. человек, а количество вызовов скорой помощи превышало 2,5 тыс. в сутки.

Эффективность коечного фонда усилили через разделение процесса лечения на два этапа – интенсивный и этап долечивания.

– Благодаря этому удалось создать койки для всех, кто нуждается в обеспечении высокопоточным кислородом. Сегодня сформирован резерв дополнительных коек на площадках плановых стационаров мощностью до 300 коек - их будут дооснащать кислородом, в освобождающихся госпиталях идет ревизия кислородопроводов, монтируются дополнительные кислородные точки в действующих госпиталях, разворачиваются дополнительные реанимационные места. Создание дополнительных коек планируется с учетом развития эпидситуации, но медучреждения Барнаула по-прежнему будут опорной базой для лечения тяжелых пациентов, - резюмировали в краевом минздраве.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал готовность региона к третьей волне COVID-19 и рассказал, какое число коек смогут развернуть при необходимости. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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